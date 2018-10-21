استقلال راه خود را پیدا کرد/ شفر از اعتماد به جوانترها ضرر نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال توانست به دو پیروزی متوالی در لیگ و با احتساب پیروزی مقابل نفت مسجد سلیمان در جام حذفی به سه پیروزی متوالی در این فصل دست پیدا کند تا شرایط آنها به سمت ایده آل شدن پیش برود.

ایوب اصغرخانی پیشکوست آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در همین خصوص اظهار داشت: استقلال نه تنها نتیجه را از سایپا برد، بلکه یک فوتبال خوب به نمایش گذاشت که به نظر من این دومی ارزشمند تر از نتیجه بود.

وی افزود: استقلال در حالی توانست بازی خوبی ارائه داده و حریفش را ببرد که اولا زمین چمن ورزشگاه تختی به هیچ وجه کیفیت خوبی نداشت و این زمین تاثیر خودش را روی کیفیت بازی آبی پوشان هم گذاشته بود و در ثانی سایپا هم تیم بسیار خوبی بود و برای پیروزی در این بازی انگیزه‌های زیادی داشت.

اصغرخانی گفت: برگ برنده شفر در این هفته‌ها که تیمش خوب بازی می‌کند و خوب نتیجه می‌گیرد، استفاده بهینه از بازیکنان جوان است. من از ابتدای فصل در مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره می‌کردم که شفر از اعتماد به جوان‌ها ضرر نمی‌کند و گذشت زمان ادعای مرا ثابت کرد.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: فوتبال ورزشی نیست که در آن اسم ها بازی کنند. در زمین فوتبال نام ها سرنوشت بازی را تعیین نمی‌کنند و این بازیکنان آماده هستند که سرنوشت یک بازی را مشخص می‌کنند. در دنیا همه تیم‌ها به استفاده از بازیکنان جوان روی آورده‌اند و استقلال هم از زمانی که استفاده از بازیکنان جوان را به صورت اختیاری و نه اجباری در دستور کار قرار داد، شرایطش فرق کرد.

مربی سازنده تیم‌های پایه استقلال که بازیکنان زیادی را به تیم های بزرگسالان معرفی کرده بیان داشت: جوانان استقلال چندان هم کم تجربه نیستند و اتفاقا نسبت به جوانان خیلی از تیم‌های دیگر میادین بیشتری دیده‌اند. شفر باید همین شیوه را در بازیهای آینده نیز ادامه دهد و همچنان روی این جوانان حساب باز کند.

وی در خصوص بازی آبی پوشان مقابل سپاهان در هفته دهم لیگ برتر اظهار داشت: بی تردید این بازی را باید حساس ترین بازی هفته دانست. امیر قلعه نویی برای این بازی انگیزه‌های زیادی دارد. به خصوص که آخرین تقابل او با استقلال با شکست سنگینی برای قلعه نویی به پایان رسیده بود. به هیچ وجه نمی‌توان نتیجه این بازی را پیش بینی کرد و تنها می‌توان گفت تیمی در پایان برنده این بازی بزرگ خواهد بود که بهتر از موقعیت هایش استفاده کند.