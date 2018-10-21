قدیمی ترین فسیل های زمین فقط سنگ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تحقیقی جدید نشان می دهد سنگ هایی که به عنوان قدیمی ترین فسیل های روی زمین شناخته شده بودند، احتمالا فقط چند تکه صخره هستند.

دو سال قبل گروهی از دانشمندان استرالیایی ساختاری عجیب در گرینلند کشف و اعلام کردند این ساختار در حقیقت بخشی از میکروب هایی است که در زمان باستان در کف اقیانوس می زیسته اند. آنها اعلام کردند قدمت این ساختارها حدود ۳.۷ میلیارد سال است و نشان می دهد حیات بسیار سریع تر و ساده تر از تصورات دانشمندان در زمین به وجود آمده است.

اما نشریه نیچر در اواخر هفته گذشته تحقیق جدیدی را منتشر کرد که با فناوری ناسا انجام شده بود. نتیجه گیری این تحقیق نشان می داد ساختارهایی که روی صخره ها کشف شده اند، فسیل نبوده اند و فقط سنگ هستند.

با این وجود دانشمندان استرالیایی همچنان بر عقیده خود پافشاری می کنند.

ابیگیل آلوود یکی از محققان ناسا تحقیق جدید را انجام داده است. او قبلا قدیمی ترین فسیل جهان با قدمت ۳.۵ میلیارد سال را کشف کرده بود. او پس از خواندن تحقیق دانشمندان استرالیایی به گرینلند رفت. آلوود با استفاده از یک ابزار مشابه آنچه به مریخ فرستاده شد، یک نقشه شیمیایی از ساختار فسیل ۳.۷ میلیارد ساله تهیه کرد. به گفته او سنگ مذکور هیچ نشان شیمیایی از یک حیات فسیل شده را نداشت.

این درحالی است که سه کارشناس به طور جداگانه به آسوشیتدپرس اعلام کرده اند تحقیق جدید را تایید می کنند.