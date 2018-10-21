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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

حامد اسماعیل: انگیزه‌مان کم نشده/ به جو ورزشگاه آزادی عادت کردیم

حامد اسماعیل: انگیزه‌مان کم نشده/ به جو ورزشگاه آزادی عادت کردیم

بازیکن سودانی الاصل باشگاه السد معتقد است فشار هواداران پرسپولیس تاثیری در عملکرد اعضای تیم قطری نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد اسماعیل در گفت و گویی پیش از سفر به تهران پیرامون تقابل با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی گفت: می دانیم چقدر کار سختی داریم. پرسپولیس تیم بسیار قدرتمندی است و در این مدت پیشرفت خوبی داشته همچنین این بازی در خانه آنها و مقابل هوادارانشان برگزار می شود. با این وجود ما می رویم که با تمام توان بجنگیم. می جنگیم تا کار خودمان را برای رسیدن به فینال تکمیل کنیم و چاره ای به جز پیروزی نخواهیم داشت.

دفاع راست تیم فوتبال السد قطر همچنین گفت: شکست در بازی رفت ما را ناامید نکرده و امیدهایمان کمرنگ نشده. انگیزه زیادی داریم تا به فینال برسیم و با تمام وجود برای این هدف می جنگیم.

حامد اسماعیل در خصوص هواداران پرسپولیس هم اضافه کرد:ما به جو ورزشگاه آزادی عادت کرده ایم. قبلا در این استادیوم مقابل استقلال بازی کردیم حتی در آن بازی پیروز شدیم و حالا امیدواریم همان نتیجه را مقابل پرسپولیس تکرار کنیم.

نکته حالب توجه این است که حامد اسماعیل بعد از شکست السد در مرحله گروهی و در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس گفته بود:هواداران پرسپولیس عامل این شکست بودند اما حالا معتقد است بازیکنان السد مشکلی برای بازی کردن برابر این هواداران نخواهند داشت.

کد مطلب 4436401

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