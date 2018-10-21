به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری اظهار داشت: با توجه به اینکه بارش باران در مرتبه اول برای رانندگی بسیار خطرناک است بهتر است رانندگان احتیاط را سرلوحه کار خود قرار داده و با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.

وی افزود: در سطح معابر شهری به علت بارندگی شرایط خاصی برای رانندگی ایجاد شده است که بسیار خطرناک و تصادف خیز است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه تاکنون سطح آسفالت شسته نشده است لذا لایه ای از مواد نفتی و گردوخاک بر روی سطح آسفالت وجود دارد که با بارش باران کاملا شرایط لعزنده ای برای رانندگان ایجاد می کند.

وی بیان داشت: زمانی که سطح راهها لغزنده است نسبت به زمانی که سطح راه خشک است رانندگی مشکل تر بوده، که علت اصلی آن کاهش ضریب اصطحکاک سطح راهها با چرخهای وسیله نقلیه است.

شیری ادامه داد: در شرایط بارندگی به علت نشستن قطرات باران بر روی شیشه های خودرو به ویژه شیشه های اطراف، دید رانندگی به اطراف و بعضا جلو کاهش پیدا می کند که این برای رانندگی درشهر به خاطر وجود عابران پیاده که در عرض و یا طول معابر بصورت همسطح عبور می کنند بسیار خطرناک و آنها را دچار تاخیر در رویت می کند.

وی در پایان توصیه کرد: رانندگان در شرایط بارانی سعی کنند از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری و سعی کنند رعایت فاصله طولی را داشته باشندتا در مواقع عکس العمل فاصله طولی مناسب در اختیار راننده باشد.