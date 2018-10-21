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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

معاون فرهنگی ورزش و جوانان مازندران:

۷۸۰۰ جوان مازنی در صف دریافت وام ازدواج هستند

۷۸۰۰ جوان مازنی در صف دریافت وام ازدواج هستند

ساری - معاون فرهنگی ورزش و جوانان مازندران شمار جمعیت جوان استان را طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۷۶۴ هزار و ۳۵۸ نفر اعلام کرد و گفت: هفت هزار و ۸۵۳ نفر از جوانان در صف دریافت وام ازدواج هستند.

حجت حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۷۶۴ نفر از جمعیت استان بین ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند اظهار داشت: بیشترین جمعیت جوان مربوط به شهرهای ساری، بابل، آمل و نوشهر است.

وی درباره آمار ازدواج ثبت شده طی چهار ماه اول سال جاری در استان گفت: طی چهار ماه اول امسال هفت هزار و ۳۵۷ نفر از جوانان در استان ازدواج کردند و دو هزار و ۳۹۶ طلاق نیز در استان ثبت شده است.

وی افزود: ۸۹۷ ازدواج در آمل، هزار و ۳۶۰ ازدواج در بابل، ۲۳۴ ازدواج بابلسر، ۴۰ ازدواج در بهشهر، ۴۶۲ ازدواج در تنکابن، هزار و ۹۹ ازدواج در ساری و بقیه در دیگر شهرهای استان ثبت شده است.

حیدری تعداد کل تسهیلات پرداختی ازدواج به جوانان را از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه ۵۳۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۷۰ درصد از متقاضیان موفق به دریافت تسیهلات شدند.

معاون فرهنگی ورزش و جوانان مازندران ادامه داد: حدود ۲۸ هزار و ۴۹۹ نفر از جوانان متقاضی دریافت تسیهلات بودند که دو هزار و ۳۱۸ نفر در انتظار تعیین شعبه، هزار و ۹۳۹ نفر در انتظار پذیرش در شعبه، دو هزار و ۲۴۷ نفر در انتظار تکمیل مدارک هستند.

وی افزود: همچنین هزار و ۳۵۹ نفر از متقاضیان تسهیلات ازدواج در انتظار دریافت وام و در مجموع هفت هزار و ۸۵۳ نفر درنوبت دریافت وام هستند.

وی تعداد کل تسهیلات پرداختی را به ۲۰ هزار و ۶۴۶ نفر اعلام کرد و گفت: تعداد تسهیلات پرداختی ازدواج در شهریورماه امسال نسبت به مردادماه سال جاری ۲۳ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 4436501

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