زائران اربعین استان سمنان مراقب جرایم سایبری باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجا، سرهنگ حسین صادقی کاشان در توصیه‌ای به زائران اربعین اظهار داشت: با توجه به آغاز ایام اربعین و ثبت نام زائران برای سفر به کربلای معلی به صورت اینترنتی، در این روزها فرصتی برای مجرمان سایبری ایجاد تا با ترفندهای گوناگون نسبت به کلاهبرداری از زائران اقدام کنند.

وی به منظور آگاهی بیشتر زائران اربعین و پیشگیری از وقوع جرائم سایبری توصیه کرد: زائران پیاده روی اربعین باید از طریق سامانه سماح به آدرس اینترنتی https://samah.haj.ir نام نویسی کنند و از اتصال تجهیزات هوشمند خود به دستگاه‌های وای فای ناشناس در طول سفر خودداری و در پایان استفاده از اینترنت، به غیرفعال کردن وای فای تلفن همراه خود اقدام کنند.

رئیس پلیس فتای استان سمنان تاکید کرد: از ذخیره اطلاعات مهم بانکی بر روی حافظه‌های تجهیزات هوشمند که در طول سفر همراه آنها است امتناع کرده و اطلاعات شخصی و محرمانه خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

صادقی کاشان گفت: اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تردد بدون گذرنامه و روادید برای زائران اربعین حسینی در مرزهای ورودی به کشور عراق صحت نداشته و زائران نمی‌بایست به پیام‌هایی که از طریق کانال های مجازی و یا سایت های غیر معتبر دریافت می کنند، توجه نداشته باشند.