نکات مهم برای استفاده از نسخه جدید اسنپ

در نسخه جدید اسنپ، تغییراتی ساختاری ایجاد خواهد شد که در نهایت به بهبود عملکرد اپلیکیشن کمک به‌سزایی می‌کند. اما استفاده از این نسخه جدید نیازمند به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری است.