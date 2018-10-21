نکات مهم برای استفاده از نسخه جدید اسنپ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اسنپ، کاربرانی که گوشی اندرویدی دارند برای استفاده از این نسخه جدید حتما باید گوگلپلی سرویس (Google Play Services) خود را آپدیت کنند.
گوگلپلی سرویس یک اپلیکیشن است، با این کارکرد که بقیه اپلیکیشنها را در اجرای برخی سرویسهای مربوط به گوگل کمک میکند.
اسنپ نیز برای بهبود برخی از سرویسهای خود نیازمند آپدیت گوگلپلی سرویس است. بنابراین ضروری است که برای استفاده از نسخه جدید اسنپگوگل سرویس خود را به روز رسانی کنید.
برای مطالعه در مورد چگونگی آپدیت گوگلپلی سرویس اینجا را بخوانید.
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