آموزش بهداشتی به ۱۴ هزار زائر در مرز شلمچه

آرمین خالقجو در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در شلمچه افزود: از زمان استقرار نیروهای بهداشتی در مرز شلمچه تا روز ۲۸ مهرماه ۷۲۹ مورد بازدید از ۱۷۳ موکب، محلهای اسکان زائران، پخت غذا و نان موجود در منطقه شلمچه انجام شد.
وی با اشاره به وجود ۲۰۵ مخزن آب برای زائر اربعین حسینی در مرز شلمچه، افزود: تا روز گذشته ۳۴۴ بار کلرسنجی از این مخازن انجام شده و ۲۶ مورد نمونهبرداری میکروبی نیز صورت گرفت و در مجموع ۱۶۲ هزار لیتر آب گندزدایی شده است.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان ادامه داد: تا روز ۲۸ مهرماه جاری، ۵ مورد نمونهبرداری از موادغذایی و ۶۳ بار بازدید از سرویسهای بهداشتی در مرز شلمچه انجام شده است.
خالقجو از انجام ۱۵۰ مورد سمپاشی و گندزدایی محیطی در مرز شلمچه خبر داد و افزود: تا روز گذشته ۱۴هزار ۹۲۰ زائر آموزشهای بهداشتی را فرا گرفتند ضمن آنکه ۳۹ نفر نیز نیازمند مراقبت سندرمیک بودهاند.
نظر شما