۱۵ کارگاه مرمت ابنیه تاریخی با همکاری بخش خصوصی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، غلامرضا فرخی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی در کارگاه های مرمت مشارکتی ابنیه تاریخی در استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر این کارگاه های مرمتی در شش شهرستان کرمان، رفسنجان، انار، ارزوئیه، کوهبنان و راور فعال هستند.

وی با اشاره به استقبال مالکان خصوصی بناهای تاریخی دارای شماره ثبت ملی از طرح مرمت مشارکتی، تصریح کرد: سابقه اجرایی این طرح در استان کرمان به حدود پنج سال قبل برمی گردد که خوشبختانه امسال نیز از محل همین طرح اقدام به راه اندازی ۱۵ کارگاه مرمتی در استان شده است.

فرخی اظهار کرد: یکی از مهمترین مزایای این طرح جلب مشارکت و همکاری مالکان خصوصی بناهای تاریخی است که خوشبختانه این موضوع منجر به افزایش حس تعلق و ماندگاری ساکنان در بناها و بافت های تاریخی شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به موفقیت این طرح پیش بینی می شود در سال های آتی نیز طرح مشارکتی مرمت بناهای تاریخی در اولویت برنامه های مرمتی این اداره کل قرار گیرد.