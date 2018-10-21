  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳

مدیر کل میراث فرهنگی کرمان:

۱۵ کارگاه مرمت ابنیه تاریخی با همکاری بخش خصوصی راه اندازی شد

۱۵ کارگاه مرمت ابنیه تاریخی با همکاری بخش خصوصی راه اندازی شد

کرمان - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از راه اندازی ۱۵ کارگاه مرمت ابنیه تاریخی این استان با همکاری بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، غلامرضا فرخی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی در کارگاه های مرمت مشارکتی ابنیه تاریخی در استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر این کارگاه های مرمتی در شش شهرستان کرمان، رفسنجان، انار، ارزوئیه، کوهبنان و راور فعال هستند.

وی با اشاره به استقبال مالکان خصوصی بناهای تاریخی دارای شماره ثبت ملی از طرح مرمت مشارکتی، تصریح کرد: سابقه اجرایی این طرح در استان کرمان به حدود پنج سال قبل برمی گردد که خوشبختانه امسال نیز از محل همین طرح اقدام به راه اندازی ۱۵ کارگاه مرمتی در استان شده است.

فرخی اظهار کرد: یکی از مهمترین مزایای این طرح جلب مشارکت و همکاری مالکان خصوصی بناهای تاریخی است که خوشبختانه این موضوع منجر به افزایش حس تعلق و ماندگاری ساکنان در بناها و بافت های تاریخی شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به موفقیت این طرح پیش بینی می شود در سال های آتی نیز طرح مشارکتی مرمت بناهای تاریخی در اولویت برنامه های مرمتی این اداره کل قرار گیرد.

کد مطلب 4436755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها