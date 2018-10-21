لزوم دریافت مالیات و عوارض از افراد تحمیل شده به کلانشهرها

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله اکبری ظهر یکشنبه درجلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: براساس آمارهای ثبت شده هر ساله بر جمعیت شهرنشینی اضافه می شود و اگر در گذشته ۷۰ درصد جمعیت روستانشین بود و ۳۰ درصد جمعیت شهرنشینی بوده است اما امروز این معادله بر هم خورده است. اگر بیش از حد جمعیت شهرنشینی افزایش یابد به طور قطع عوارض سنگینی مثل آلودگی هوا و بار ترافیکی و خیلی از مسائل دیگر تحمیل می شود.

وی گفت:امروزه در کشور هلند جلوی روند رو به افزایش شهرنشینی را نمی گیرند اما به ازای هر یک نفری که خواهان شهرنشینی است و بار اضافه مثلا به مترو، استفاده از فضای سبز یا بار ترافیکی اضافه می کند باید هزینه ای در قالب مالیات و عوارض پرداخت شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه یکی از ضعف های اساسی که بر ما وارد است نداشتن آمار و اطلاعات دقیق و عدم اتصال شبکه ای آمارهای دستگاه های مختلف به یکدیگر است، افزود: به عنوان مثال شاید هر یک نفر هزاران بار کپی ملی و کپی شناسنامه خود را به جاهای مختلف ارائه کرده و وارد سیستم شده است اما چون این دستگاه های اطلاعات گیری و آمار به یکدیگر وصل نیست هیچ وقت نتوانستیم یک آمار مشخص از وضعیت تحصیلی، شغلی،‌ زندگی، سلامتی و فردی فرد داشته باشیم.

۱۳۰ میلیارد تومان هزینه آخرین سرشماری شده است

وی با اظهار اینکه هم اکنون آمار دقیقی از بیکاری و تورم در شهرستان ها نداریم و این یک ضعف اصلی است،‌ ادامه داد: بدنبال این هستیم که از انجام سرشماری ها هر پنج سال یکبار خودداری کنیم که علی رغم هزینه های گزافی که بدنبال دارد آمارهای ما به روز نیست به طوری که برای آخرین سرشماری نزدیک به ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

اکبری با اظهار اینکه در حال حاضر آمار ارزش افزوده شهرستان ها را داریم، ادامه داد: آمار و اطلاعات ما آنقدر ضعیف است که هیچ نهاد مالی هیچ اطلاعی از فرد فوت شده ندارد و این به دلیل این هست که ما در حوزه ذخیره و شیر اطلاعات به دستگاه های مختلف ضعیف عمل کردیم.

وی با بیان اینکه اگر چه ما در حوزه تولید داده ها خوب عمل کردیم اما نتوانستیم به خوبی ذخیره کنیم، گفت: یکی از مشکلات پیش روی ما آمار نداشتن نقشه های کاداستر است که یکی از مدعیان این نقشه‌ها شهرداری و متولی اصلی این امر سازمان ثبت اسناد و املاک است که هنوز به نتیجه نرسیده؛ در این زمینه قول ‌هایی به سازمان جهاد کشاورزی و دیگر نهادها داده‌ایم که هنوز محقق نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه تهیه نقشه‌های کاداستر در استان اصفهان ۱۵ میلیارد تومان هزینه می‌خواهد، ادامه داد: تدوین این نقشه‌ها امری ضروری است و هر زمینی که خارج از این نقشه‌ها باشد مالکیت مشخصی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه فقط داده های مرکز آمار قابلیت استناد دارد، افزود: در بسیاری از موارد مسئولان کلانشهرها آمارهای اشتباه و بدون سند ارائه می‌کنند که باید در دبیرخانه کلانشهرها در خصوص آمارگیری تصمیم‌گیری نهایی اتفاق بیفتد.

اکبری تصریح کرد: یکی از چالش هایی که در سرشماری داشتیم اینکه ۵۵ درصد از کدهای پستی‌ شهر اصفهان اشکال دارد.

وی افزود: به منظور رسیدن به یک شهر هوشمند لازم است که به یک آمار دقیقی دست یابیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: شاید نتوانیم به یک مدیریت یکپارچه دست یابیم اما می توان به مدیریت گرایش شهری دست یابیم.