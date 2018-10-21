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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

در تهران؛

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با جابری انصاری دیدار و گفتگو کرد

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با جابری انصاری دیدار و گفتگو کرد

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «پیتر مائورر» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) که به تهران سفر کرده، امروز (یکشنبه) با حضور در محل وزارت امور خارجه کشورمان با حسین جابری‌انصاری دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه و همچنین مذاکرات یمن دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار آخرین تحولات سوریه و روند مذاکرات آستانه، عملکرد کمیته تبادل بازداشت شدگان و مفقودان، شرایط انسانی ویژه ادلب و مسائل مرتبط با بازگشت آوارگان سوری به خانه و کاشانه خود و همچنین تحولات یمن و جدیدترین تلاش‌های در حال انجام برای حل بحران این کشور، و تسهیل ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن بررسی شد.

کد مطلب 4436803
محمد مهدی ملکی

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