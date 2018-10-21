فراهم سازی ۱۱۰ هزار ظرفیت اسکان در نجف، کربلا و سامرا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب سلیمانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران مستقر در مرز شلمچه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد استقبال از زائران غیر ایرانی در پایانه مرزی شلمچه، افزود: هدف از این هماهنگی هم‌افزایی و برنامه‌ریزی برای تکریم زائران غیر ایرانی است که از هفت مرز کشور وارد می شوند.

وی اظهار کرد: هماهنگی ها و برنامه ریزی‌های لازم در مبادی ورودی برای تشکیل ستاد استقبال مردمی با مشارکت همه دستگاه‌ها و با محوریت مردم انجام شده است.

وی تصریح کرد: هر ساله نسبت به سال قبل شاهد حضور مضاعف تر زائران هستیم و امسال هم نسبت به سال گذشته با توجه به تکریمی که در سنوات گذشته اتفاق افتاده، ظرفیت حضور زائران از مرزهای زمینی دو برابر شده است.

دبیر ستاد اربعین سپاه گفت: با پیش بینی هایی که در مبادی ورودی کشور انجام شده و با هماهنگی که با کشورهایی که زائران آنها داوطلبانه حضور می یابند، ستاد استقبال در مرزهای شلمچه و مهران تشکیل شده است.

سلیمانی افزود: زائران غیر ایرانی از استان‌های شمال غرب کشور همچون آستارا، آذربایجان غربی و شرقی، ایلام، اردبیل(در صورت آمادگی) و مرز مهران وارد کشور می شوند و بر اساس آمار موجود و بر حسب تعلقاتی که دارند، مسیر خروجی اتباع خارجی مرز شلمچه است.

وی اظهار کرد: در بحث کلیات اربعین حسینی، ستاد اربعین سپاه و بسیج از اول آبان ماه راهیان نور دانش آموزی و عمومی را متوقف کرده و تمامی ظرفیت های ترابری شامل ۶۵۰ دستگاه اتوبوس جوان سیر، ۲ رام قطاری که از تهران به خوزستان می آید، بسترها و زیر ساخت‌های اسکان در شهرها و استان‌های مسیر ورودی به مرزها و تمامی ظرفیت هایی که مربوط به خادمان شهدا هستند در خدمت به اربعین حسینی و سایر دستگاه‌ها و مردم قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه امسال اقدامات خوبی انجام شده است، تصریح کرد: ستاد اربعین سپاه در عراق هم با کمک به موسسات مردم نهادف قریب ۱۱۰ هزار ظرفیت اسکان را در شهرهای نجف کربلا و سامرا ساماندهی کرده است.

دبیر ستاد اربعین سپاه یادآور شد: ۱۲ اکیپ پزشکی را نیز با کمک و مشارکت هلال احمر که دارو را تامین می کند اجرا و عملیات تیمهای پزشکی توسط ستاد اربعین سپاه صورت می گیرد.

سلیمانی گفت: ۲۰۰ دستگاه تریلر کار حمل بار موکب های ایرانی در عراق را عهده هستند ضمن آنکه جهت حمل و نقل زائران در مرز مهران نیز تا اطراف نجف استقرار پیدا کرده اند و زائران را به طور رایگان انتقال می دهند.

وی افزود: در موضوع فرهنگی نیز پشتیبانی از موسسات فرهنگی، دستگاهها را در عراق ساماندهی کرده ایم ، ظرفیت پمپ بنزین سیار ایجاد شده و نانوایی های نیز باری پخت غذا مهیا شده است.

وی اظهار کرد: بر مبنای تمهیدات اندیشیده شده روزانه اسکان ما در عراق به طور ۱۲ شبانه روز برنامه ریزی شده، یک میلیون و ۳۲۰ هزار نفر شب است، امسال نیز هماهنگی و افزایی با این نگاه که همه خادمان زائران اباعبدالله الحسین باشیم نسبت به سال گذشته برجستگی های خودش را دارد.