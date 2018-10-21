کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی با تلاش های شبانه روزی و تشدید اقدامات کنترلی در پی کسب خبری مبنی بر این که یک دستگاه خودروی ولوو نفتکش سفید رنگ با استفاده از حواله، پلمب و اسناد جعلی اقدام به قاچاق فرآورده های نفتی می کند، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تشدید اقدامات کنترلی و اعزام گشت خودرویی به محورهای فرعی مواصلاتی، این کامیون نفت کش در ایستگاه بازرسی شهید زارعی شناسایی و متوقف و پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه مشخص شد راننده خودرو از مجرمان سابقه دار بوده که به صورت ماهرانه اقدام به تهیه و استفاده از اسناد و پلمب های جعلی کرده است.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: طی بازرسی های به عمل آمده از این خودرو، ۹۶ عدد پلمب،۸۰۰ برگ حواله های جعلی و ۳۲ هزار لیتر نفت سفید قاچاق و فاقد مجوز به ارزش ۷۸۰ میلیون ریال کشف و راننده این خودرو بیان داشت فرآورده نفتی را از حوالی شهرستان بوکان بارگیری و قصد انتقال و توزیع در حوالی تهران را داشته و اسناد جعلی را نیز از تهران تهیه کرده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به این که یک نفر متهم در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: پلیس با اقتدار در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چارچوب قانون به منظور تحقق شعار سال، با قانون شکنان قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کشف ۴ کیلو گرم هروئین با لفافه در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از کشف ۴ کیلو گرم هروئین با لفافه در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان خبر داد.

سردار کامرانی صالح گفت: در پی اشراف اطلاعاتی ایجاد شده و اقدامات اطلاعاتی چند ماهه بر روی یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر مشخص شد این باند قصد تهیه و انتقال مواد مخدر از استان های مرکز کشور به استان همدان را دارد.

وی افزود: با یک اقدام هوشمندانه و دقیق کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان، قاچاقچیان در ورودی شهر همدان شناسایی و دستگیر شدند و از آن ها ۴ کیلو گرم هروئین با لفافه کشف و ۴ نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: قاچاقچیان به صورت مسافر اتوبوس بین شهری اقدام به انتقال مواد مخدر کرده و همدستان آن ها با خودرو سواری و موتور مواد را برای آنان جا به جا می کردند که دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.