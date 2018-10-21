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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

فرمانده انتظامی استان همدان خبر داد:

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۳۲ هزار لیتر نفت سفید قاچاق و فاقد مجوز در این استان خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی با تلاش های شبانه روزی و تشدید اقدامات کنترلی در پی کسب خبری مبنی بر این که یک دستگاه خودروی ولوو نفتکش سفید رنگ با استفاده از حواله، پلمب و اسناد جعلی اقدام به قاچاق فرآورده های نفتی می کند، بررسی موضوع  در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تشدید اقدامات کنترلی و اعزام گشت خودرویی به محورهای فرعی مواصلاتی، این کامیون نفت کش در ایستگاه بازرسی شهید زارعی شناسایی و متوقف و پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه مشخص شد راننده خودرو از مجرمان سابقه دار بوده که به صورت ماهرانه اقدام به تهیه و استفاده از اسناد و پلمب های جعلی کرده است.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: طی بازرسی های به عمل آمده از این خودرو، ۹۶ عدد پلمب،۸۰۰ برگ حواله های جعلی و ۳۲ هزار لیتر نفت سفید قاچاق و فاقد مجوز به ارزش ۷۸۰ میلیون ریال کشف و راننده این خودرو بیان داشت فرآورده نفتی را از حوالی شهرستان بوکان بارگیری و قصد انتقال و توزیع در حوالی تهران را داشته و اسناد جعلی را نیز از تهران تهیه کرده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به این که یک نفر متهم در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: پلیس با اقتدار در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چارچوب قانون به منظور تحقق شعار سال، با قانون شکنان قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کشف ۴ کیلو گرم هروئین با لفافه در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از کشف ۴ کیلو گرم هروئین با لفافه در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان خبر داد.

سردار کامرانی صالح گفت: در پی اشراف اطلاعاتی ایجاد شده و اقدامات اطلاعاتی چند ماهه بر روی یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر مشخص شد این باند قصد تهیه و انتقال مواد مخدر از استان های مرکز کشور به استان همدان را دارد.

وی افزود: با یک اقدام هوشمندانه و دقیق کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان، قاچاقچیان در ورودی شهر همدان شناسایی و دستگیر شدند و از آن ها ۴ کیلو گرم هروئین با لفافه کشف و ۴ نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: قاچاقچیان به صورت مسافر اتوبوس بین شهری اقدام به انتقال مواد مخدر کرده و همدستان آن ها با خودرو سواری و موتور مواد را برای آنان جا به جا می کردند که دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4436815

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    نظرات

    • حسن DE ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
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      امیدواریم که هر روز شاهد کشفیات بیشتر از قاچاق سوخت باشیم. با توجه به اینکه روزانه نزدیک به بیست میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور است. پس با نظارت بیشتر کشفیات هم خیلی بیشتر میشود.

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