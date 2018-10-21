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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۰

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم خبر داد؛

پیش بینی تولید ۳۰۰ تن عسل طی سال جاری در قم

پیش بینی تولید ۳۰۰ تن عسل طی سال جاری در قم

قم - سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم از پیش بینی تولید ۳۰۰ تن عسل طی سال جاری در قم خبر داد و گفت: عسل تولید شده در این استان از کیفیت مناسب و خوبی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان قم، علی‌اصغر همت با اشاره به طرح آمارگیری از کُلُنی‌های زنبور عسل اظهار کرد: بر اساس جدول زمان‌بندی وزارت جهاد کشاورزی طرح آمارگیری از کلنی‌های زنبور عسل در سراسرکشور از پانزدهم تا سوم آبان انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح در استان قم نیز از پانزدهم مهرماه آمارگیری شروع شده و امیدوار هستیم تا سوم آبان آمارگیری به اتمام برسد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در مورد تولیدات عسل سال‌های گذشته عنوان کرد: در سال ۹۶ تعداد آمار ۲۱۷۵۳ کندوی عسل در قم ثبت شد که از این تعداد کندو، حدود ۲۷۶ تن عسل و ۶۷ کیلوگرم ژله رویال برداشت کردیم.

همت تصریح کرد: در سال ۹۵ تعداد ۱۸ هزار و ۲۳۹ کندوی عسل در قم ثبت شد و میزان تولید آن ۲۱۸ تن عسل و ۴ کیلو ژله رویال بود که این آمار نشان می‌دهد در سال ۹۶ نسبت به قبل ۳۱ درصد در تولید عسل افزایش داشتیم و تولید ژله رویال نیز ۱۷ برابر بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم ژله رویال تولیدی در استان  ۵ میلیون تومان است، دلایل افزایش چشمگیر تولید عسل و ژله رویال در استان قم را برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته در این حوزه، افزایش میزان بارندگی سال زراعی گذشته، افزایش سطح زیر کشت کُلزا  و تاثیر مثبت فعالیت‌های کارشناسان مستقر در مراکز بخش برشمردند.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم یادآور شد: زنبورداران را برای بهره‌مندی از تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز به بانک های عامل معرفی شدند.

همت ابراز کرد: حدود ۸۰ درصد آمار کُلُنی‌های زنبور عسل در سال ۹۷ ثبت شده که امیدوار هستیم و پیش‌بینی کردیم تولید ژله رویال تا ۱۰۰ کیلوگرم و عسل نیز به ۳۰۰ تن افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه کلنی های زنبور عسل در سراسر استان پخش هستند و در بخش های جعفرآباد، قمرود، قنوات، کهک، خلجستان و ... فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: میانگین تولید عسل هر کندو بین ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تاکید بر اینکه شرکت تعاونی زنبورداران با پرسنل و زیر مجموعه خودشان در تعامل است، اظهار کرد: بعضی از زنبورداران استان زنجیره تولید دارند که پس از استحصال عسل، آن را در کارخانه با برند خاص بسته‌بندی کرده و در سراسر کشور عرضه می‌کنند.

همت با اشاره به اینکه عسل قم با کیفیت بسیار خوبی است، گفت: کیفیت عسل قم بستگی به نوع منطقه‌ای که زنبور داخل آن قرار دارد و به لحاظ نوع گل و گیاه منطقه، متفاوت است ولی عسلی که در قم تولید می‌شود، با کیفیت و مطلوب است.

کد مطلب 4436822

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