تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که «ارتش صهیونیستی عملیات انفجار و تخریب خود را در شماری از روستاها و شهرکهای جنوب لبنان ادامه داده و نیمهشب گذشته، همزمان با پرتاب بالنهای انفجاری، انفجارهای مهیبی در منطقه المنصوری انجام داد.
این خبرگزاری افزود که این اقدام همزمان با تیراندازی و عملیات جستوجو با سلاحهای خودکار در اطراف شهرکهای مجدل زون و المنصوری و درههای پیرامون آنها صورت گرفت. این در حالی بود که هواپیماهای جنگی و پهپادها نیز به طور مستمر در آسمان منطقه پرواز میکردند.
همچنین گزارش شد که شهرکهای بیتیاحون، حداثا و کونین شاهد سلسلهای از انفجارهای گسترده بودند که صدای آنها تا روستاهای ساحلی شنیده شد. این انفجارها همزمان با تحرکات و پیشروی تانکهای اسرائیلی به سمت شهرک حداثا در بنتجبیل رخ داد.
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