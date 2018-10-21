به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو ایران، از میان ۱۵ برنامه شاخص انتخاب شده از رادیو ایران، ۲ برنامه «صبح جمعه با شما» و «راه شب» پرشنونده ترین برنامه های رادیو ایران انتخاب شدند که «صبح جمعه با شما» با ۶۱/۸ درصد و «راه شب» ۸۸/۴ درصد رضایت مخاطبان، پر شنونده ترین برنامه های رادیو ایران بوده اند.

ساجد قدوسیان سردبیر و تهیه کننده «صبح جمعه با شما» گفت: از قدیم گفته اند شاید محبوب شدن خیلی سخت نباشد ولی بدون شک محبوب ماندن خیلی دشوار است و من بسیار خرسندم و قدردان مردم خوب و صمیمی ایران هستم که همواره برنامه خودشان را حمایت می کنند.

وی ادامه داد: محبوبیت «صبح جمعه با شما» از نظر من مدیون ۲ نکته است؛ اول صداقتی که ما در تولید برنامه با مخاطبان خود داریم و همواره سعی کردیم صدای مردم باشیم و مسایل و مشکلات آنها را با زبان شیرین طنز به گوش مسئولان برسانیم و دوم تلاش و همت هنرمندان این برنامه که از دیرباز تاکنون همراهمان بوده اند.

قدوسیان در پایان اظهار کرد: برنامه صبح های جمعه چند بار تغییر نام داده اما پرچم برنامه میان مردم با همان برند «صبح جمعه با شما» بالا بوده است.

برنامه «صبح جمعه با شما» بعد از ماه صفر طبق روال قبل ساعت ۹ از رادیو ایران پخش می شود.