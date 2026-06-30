به گزارش خبرنگار مهر، ساجد قدوسیان تهیهکننده برنامه «راه همان است» در گفتگویی درباره شکلگیری این اثر گفت: ایده تولید این برنامه از این دغدغه شکل گرفت که بسیاری از بیانات رهبر معظم انقلاب، فراتر از یک پیام مقطعی، حاوی نقشه راه و راهبردهایی است که میتواند برای زندگی فردی و اجتماعی مخاطبان راهگشا باشد. تلاش کردیم این مفاهیم را با زبانی ساده و روایتمحور به شنوندگان منتقل کنیم.
وی با اشاره به ساختار برنامه عنوان کرد: در هر قسمت، یکی از پیامها، بیانات یا دیدگاههای رهبر معظم انقلاب انتخاب میشود و ضمن بازخوانی، تلاش میکنیم با ارائه توضیحات و روایتهای تکمیلی، ابعاد مختلف آن برای مخاطب روشن شود. هدف این نیست که صرفاً یک متن خوانده شود، بلکه میخواهیم شنونده با چرایی و اهمیت آن موضوع نیز آشنا شود.
قدوسیان درباره انتخاب عنوان «راه همان است» نیز توضیح داد: این عنوان برگرفته از این باور است که مسیر پیشرفت، عزت و استقلال کشور، همان راهی است که رهبر معظم انقلاب بر اساس مبانی انقلاب اسلامی و راه امام راحل و رهبر شهید ترسیم کردهاند. برنامه نیز تلاش میکند این مسیر را با زبانی رسانهای و متناسب با فضای رادیو برای مخاطبان روایت کند.
این تهیهکننده رادیو، یکی از ویژگیهای برنامه را پرهیز از پیچیدگیهای مرسوم در بیان مباحث دانست و اظهار کرد: مخاطب امروز فرصت محدودی برای شنیدن دارد؛ بنابراین تلاش کردیم بدون ورود به ادبیات دشوار، مفاهیم را در قالبی روشن، کوتاه و تأثیرگذار ارائه کنیم تا شنونده بتواند ارتباط بهتری با موضوع برقرار کند.
وی درباره رسالت رسانه در تبیین اندیشههای رهبر معظم انقلاب گفت: رسانه زمانی موفق است که بتواند مفاهیم عمیق را به زبان مردم ترجمه کند. اگر این ارتباط به درستی شکل بگیرد، بسیاری از ابهامات نیز برطرف خواهد شد. ما در «راه همان است» تلاش کردهایم سهم خود را در این مسیر ایفا کنیم.
قدوسیان در پایان با اشاره به رویکرد محتوایی برنامه عنوان کرد: امیدواریم این برنامه بتواند مخاطبان را به مطالعه و مراجعه مستقیم به پیامها و بیانات رهبر معظم انقلاب ترغیب کند، چرا که بسیاری از پاسخهای مسائل امروز جامعه را میتوان در این بیانات جستجو کرد.
برنامه «راه همان است» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ به تهیهکنندگی ساجد قدوسیان از رادیو صبا پخش میشود و با تمرکز بر بازخوانی و تبیین پیامها و دیدگاههای رهبر معظم انقلاب، میکوشد تصویری روشن از مبانی فکری و راهبردهای ایشان در موضوعات مختلف پیش روی مخاطبان قرار دهد.
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