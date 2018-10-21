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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

با انتقاد از تصمیم امریکا برای لغو؛

آلمان:پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد باید پابرجا بماند

آلمان:پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد باید پابرجا بماند

یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان احتمال خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد را مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشت که برلین بر تداوم این پیمان تاکید مجدانه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه اظهار داشت: پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد از جمله پیمان های تاثیرگذار در عرصه بین المللی و از ارکان مهم امنیت اروپا بشمار می آید. 

وی افزود: برلین خواهان برقراری و تداوم این پیمان مهم است.

«رودریش کیزوتر» رئیس احزاب اتحاد مسیحی در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان نیز در این باره خاطر نشان کرد: بدون شک به منظور جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در اروپا باید پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد پابرجا باقی بماند.

«دونالد ترامپ » رئیس جمهوری آمریکا پس از یک گردهم‌آیی انتخاباتی در نوادا به خبرنگاران گفت: ما باید این سلاح‌ها را توسعه بدهیم. پس پیمان را لغو خواهیم کرد و از آن بیرون خواهیم آمد.

گفتنی است پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که نام کوتاه‌شده پیمان بینآمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای حذف موشک‌های میان‌برد و کوتاه‌ برد است پیمانی است که در سال ۱۹۸۷ میلادی میان آمریکاو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (و پس از فروپاشی شوروی با روسیه) امضا شد.

کد مطلب 4436849
شقایق لامع زاده

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