به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه اظهار داشت: پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد از جمله پیمان های تاثیرگذار در عرصه بین المللی و از ارکان مهم امنیت اروپا بشمار می آید.
وی افزود: برلین خواهان برقراری و تداوم این پیمان مهم است.
«رودریش کیزوتر» رئیس احزاب اتحاد مسیحی در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان نیز در این باره خاطر نشان کرد: بدون شک به منظور جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در اروپا باید پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد پابرجا باقی بماند.
«دونالد ترامپ » رئیس جمهوری آمریکا پس از یک گردهمآیی انتخاباتی در نوادا به خبرنگاران گفت: ما باید این سلاحها را توسعه بدهیم. پس پیمان را لغو خواهیم کرد و از آن بیرون خواهیم آمد.
گفتنی است پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد که نام کوتاهشده پیمان بینآمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای حذف موشکهای میانبرد و کوتاه برد است پیمانی است که در سال ۱۹۸۷ میلادی میان آمریکاو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (و پس از فروپاشی شوروی با روسیه) امضا شد.
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