به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منصور البعیجی نماینده عضو ائتلاف البناء در مجلس عراق یکی از اولویت های پارلمان این کشور عدم اجازه حضور نظامیان خارجی در داخل اراضی عراق دانست.

وی افزود: از اولویت های ما در داخل پارلمان و دولت آتی عدم اجازه نیروهای خارجی به ماندن در عراق و تلاش برای اخراج آنها تحت هر نام یا ماموریتی که به بهانه آن حضور دارند، است. عراق کشوری مستقل است و نقض حاکمیت خود را نمی پذیرد. آنچه قبلا درباره ورود داعشی ها رخ داد طرح صهیونیستی-امریکایی برای بازگرداندن نیروهای آمریکایی به اراضی ما به بهانه مبارزه با داعش بود و پس از غلبه بر این گروه تروریستی این نیروها باید سریعا از عراق خارج شوند زیرا دلیلی برای ماندن آنها وجود ندارد.

البعیجی تاکید کرد: ما با دولت عراق برای بیرون کردن نظامیان خارجی از اراضی خود مطابق با عرف دیپلماتیک عمل خواهیم کرد و اگر آنها به این شکل خارج نشوند با آنها مانند داعشی ها برخورد خواهیم کرد و با زور آنها را بیرون خواهیم راند زیرا ما به حضور این نیروها در خاک خود نیازی نداریم.

این نماینده پارلمان عراق گفت: آمریکا طرح خطرناکی را در منطقه پس از اینکه ما طرحهای آنها با شکست روبرو کردیم پیش می برد و به دنبال بهانه و علت دیگری برای ادامه حضور نیروهایشان در عراق هستند از همین رو از اولویت های ما بیرون راندن نیروهای خارجی است و ما برای حمایت کشورمان اولی تر هستیم و به یک نظامی خارجی هم نیاز نداریم که به نیابت از ما بجنگد. حاکمیت کشور ما خط قرمزی است که اجازه عبور از آنرا از سوی هر طرفی که باشد، نمی دهیم.