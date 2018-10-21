موکب های آذربایجان غربی میزبان زائران جمهوری آذربایجان و ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: در مرز بازرگان موکب فرهنگی آذربایجان غربی با برپایی مراسمات مداحی و ارائه بسته های فرهنگی در کنار سایر خدمات رفاهی از زائرین اربعین پذیرایی می کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با تاکید بر روحیه حسینی مردم این استان گفت: پس از روز عاشورا این استان رنگ و بوی اربعینی گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از مردم آذربایجان غربی اعم از شیعیان و اهل سنت برای حضور در مراسم اربعین مهیا شده اند.

امام جمعه ارومیه افزود: تعدادی از افرادی که توان حضور در راهپیمایی مراسم اربعین نداشتند با هزینه شخصی خود افراد فاقد تمکن مالی جهت حضور در راهپیمایی اربعین را مهیای اعزام به کربلا کرده اند.

شایان ذکر است تا کنون بیش از هفت هزار زائر آذربایجان غربی برای دریافت روادید اقدام کرده اند و روزانه این تعداد در حال افزایش است.