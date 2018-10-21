انتشار نخستین ترجمه از کتاب«وحشت، ترامپ در کاخ سفید»

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بر اساس صدها ساعت مصاحبه و اسناد دولتی' توسط باب وودوارد نویسندهٔ برجستهٔ آمریکایی نوشته شده است و رازهای ناگفته‌ای را در مورد دولت ترامپ آشکار می‌کند. وودوارد به نقل از مقامات و مشاوران ارشد کاخ سفید می‌نویسد که آن‌ها به‌نوعی مقاومت خاموش در برابر تصمیمات آنی و مخرب ترامپ نشان می‌دهند و گاهی اسناد مهمی را از او پنهان می‌کنند. وودوارد در این کتاب، با نگاهی ژورنالیستی و کاملاً حرفه‌ای، واقعیت‌ها را کنار یکدیگر قرار می‌دهد و به خواننده اجازه می‌دهد با نکته‌سنجی و تحلیل فردی' به عمقِ دیدگاه‌های ترامپ، برنامه‌ها و ایده‌های او پی ببرد و چشم‌اندازی شاید روشن از مسیر پیش راهِ او، دولتش و همچنین متحدان داخلی و خارجی‌اش به دست بیاورد.

این کتاب که به گفته منتقدان مستندترین و معتبرترین کتابی است که درباره دولت ترامپ به رشته تحریر درآمده و کابوسِ کاخ سفیدِ ترامپ نامیده شده است. سایمون ‌اند شوستِر ناشر کتاب اعلام کرد که در همان هفتهٔ اول انتشار بیش از یک‌میلیون و صد هزار نسخه از این کتاب به فروش رفت.

باب وودوارد (متولد 1943) نویسنده و خبرنگار آمریکایی است که به خاطر تهیهٔ گزارش رسوایی واترگیت با همکاری کارل بِرنْستین معروف است که منجر به استیضاح و استعفای ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور امریکا شد. این تحقیق برای وودوارد جایزه پولیتزر را در سال 1973 به ارمغان آورد. وودوارد از سال 1971 تاکنون برای روزنامه واشنگتن‌پست کار می‌کند. وودوارد 18 کتاب نوشته که 12 کتاب او از پرفروش‌ترین کتاب‌های سیاسی بوده است.

این کتاب با ترجمه علی سلامی از سوی انتشارات مهراندیش منتشر شد. انتشارات مهراندیش قبل از این کتاب‌های «آتش و خشم» نوشته مایکل وولف و «یک وفاداری بالاتر» نوشته جیمز کومی، ‌رئیس سابق اِف‌بی‌آی، را از همین مترجم منتشر کرده است.