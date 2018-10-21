مسابقات رباتیک کانون های دانش آموزی در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ربات های امدادگر، روز یکشنبه با حضور سعید بابایی معاون دانش آموزی جمعیت هلال احمر کشور، حسن آصفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، احمد علیخانی معاون امداد جمعیت، حجت الاسلام انصاری معاون پرورشی آموزش و پرورش استان، روز یکشنبه با حضور دانش آموزان مقطع متوسطه در نگارخانه استاد محصص قزوین آغاز شد.

حسن آصفی مدیرعاملذ جمعیت هلال احمر استان قزوین در حاشیه بازدید از مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در حال حاضر در استان قزوین بیش از ۱۴۰ کانون دانش آموزی داریم که در مدارس فعالیت می کنند و هر کانون ۵۰ نفر عضو دارد.

وی بیان کرد: این مسابقات با حضور دانش آموزان ۱۲ مدرسه شامل شش مدرسه دخترانه و شش مدرسه پسرانه برگزار می شود که امروز دختران کانونها، رباتهای خود را در معرض قضاوت و داوری قرار داده اند.

آصفی اظهارداشت: همچنین مسابقات رباتیک پسران از فردا آغاز می شود و در پایان در هر گروه سه تیم برتر انتخاب می شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین یادآورشد: در این رقابتها ۹۶ دانش آموز دختر و پسر در قالب ۱۲ تیم در مدت یک روز با هم مسابقه می دهند و تیم های منتخب در مسابقات کشوری به عنوان تیم استان شرکت خواهند کرد.