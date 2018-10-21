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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

فرمانده انتظامی قم خبر داد؛

کشف نیم تن انجیر خشک قاچاق در قم

کشف نیم تن انجیر خشک قاچاق در قم

قم - فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف حدود نیم تن انجیر خشک قاچاق از یک خودور پژو در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مراد حسین جعفریان اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر این که دو تن از قاچاقچیان قصد دارند با خودروهای سمند و پژو ۴۰۵، محموله‌های قاچاق را از غرب کشور و با عبور از محور مواصلاتی قم به تهران منتقل کنند، بنابراین موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قم قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه ضمن هماهنگی با مقام قضائی استان مأموران به محل مورد نظر اعزام و خودروها شناسایی و متوقف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم افزود: سپس طی بازرسی از خودرو سمند ۳۰ دستگاه اتو، ۲۰ دستگاه دریل تفنگی بزرگ، ۵ دستگاه اتو حرارتی بزرگ، ۳۰ دستگاه جوش کوچک و ۶۱ عدد کلاه جوشکاری صنعتی کشف شد.

سرهنگ جعفریان گفت: همچنین در بازرسی از خودرو پژو ۴۹ کارتن انجیر خوشکبار قاچاق به وزن ۴۹۰ کیلوگرم کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم، افزود: نهایتاً متهمان به انضمام پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

کد مطلب 4436967

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