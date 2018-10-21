کشف نیم تن انجیر خشک قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مراد حسین جعفریان اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر این که دو تن از قاچاقچیان قصد دارند با خودروهای سمند و پژو ۴۰۵، محموله‌های قاچاق را از غرب کشور و با عبور از محور مواصلاتی قم به تهران منتقل کنند، بنابراین موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قم قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه ضمن هماهنگی با مقام قضائی استان مأموران به محل مورد نظر اعزام و خودروها شناسایی و متوقف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم افزود: سپس طی بازرسی از خودرو سمند ۳۰ دستگاه اتو، ۲۰ دستگاه دریل تفنگی بزرگ، ۵ دستگاه اتو حرارتی بزرگ، ۳۰ دستگاه جوش کوچک و ۶۱ عدد کلاه جوشکاری صنعتی کشف شد.

سرهنگ جعفریان گفت: همچنین در بازرسی از خودرو پژو ۴۹ کارتن انجیر خوشکبار قاچاق به وزن ۴۹۰ کیلوگرم کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم، افزود: نهایتاً متهمان به انضمام پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.