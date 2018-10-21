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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۰

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد:

۱۴۴۷نفر در سامانه همگام برای آموزش قرآن ثبت نام کرده اند

۱۴۴۷نفر در سامانه همگام برای آموزش قرآن ثبت نام کرده اند

یاسوج- معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون ۳هزار و ۴۴۷ نفر در سامانه همگام برای کلاسهای قرآنی ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهاءالدین ملک حسینی بعدازظهر یکشنبه در نشست توسعه آموزش عمومی قرآن در استان افزود: این تعداد با مراجعه به سامانه طرح ملی نور متقاضی حفظ قرآن کریم از نیم تا حفظ کل شده اند.

وی بیان داشت: ثبت نام در سامانه طرح نور برای فرهنگیان و دانش آموزان برای حفظ قرآن کریم تا پایان اسفندماه ادامه دارد.

ملک حسینی افزود: ۱۲ دارالقرآن کریم در استان وجود دارد و در راستای حفظ قرآن کریم، طرح حفظ جزء ۳۰ در مدارس اجرا و از برگزیدگان تقدیر می شود.

وی تصریح کرد: طرح آموزش عمومی قرآن کریم با هدف توانایی خواندن قرآن کریم، درک معانی، حفظ آیات و تمسک به قرآن اجرایی می شود.

کد مطلب 4437116

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