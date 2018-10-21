۱۴۴۷نفر در سامانه همگام برای آموزش قرآن ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهاءالدین ملک حسینی بعدازظهر یکشنبه در نشست توسعه آموزش عمومی قرآن در استان افزود: این تعداد با مراجعه به سامانه طرح ملی نور متقاضی حفظ قرآن کریم از نیم تا حفظ کل شده اند.

وی بیان داشت: ثبت نام در سامانه طرح نور برای فرهنگیان و دانش آموزان برای حفظ قرآن کریم تا پایان اسفندماه ادامه دارد.

ملک حسینی افزود: ۱۲ دارالقرآن کریم در استان وجود دارد و در راستای حفظ قرآن کریم، طرح حفظ جزء ۳۰ در مدارس اجرا و از برگزیدگان تقدیر می شود.

وی تصریح کرد: طرح آموزش عمومی قرآن کریم با هدف توانایی خواندن قرآن کریم، درک معانی، حفظ آیات و تمسک به قرآن اجرایی می شود.