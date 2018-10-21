به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون با حضور ۱۲۱ سنگنورد مطرح ایرانی و خارجی در استان کرمانشاه آغاز به کار کرد و افتتاحیه این جشنواره در کاروانسرای بیستون با حضور رییس فدراسیون کوهنوردی، استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.
شرکتکنندگان در این جشنواره از فردا رقابت خود را آغاز کرده و تا سوم آبانماه جشنواره برپاست؛ دیواره سنگنوردی بیستون با ۱۲۰۰ متر ارتفاع، بلندترین دیواره سنگنوردی کشور و از جمله پنج دیواره برتر جهان به شمار میرود.
صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در افتتاحیه این جشنواره اظهار داشت: عظمت کوه بیستون نماد استقامت و پایداری مردم این دیار است امیدواریم سفیران خوبی برای ایران و استان کرمانشاه باشید و هر آنچه از خوبیها و زیباییهای این استان دیدید برای مردم کشورهایتان بازگو کنید.
وی افزود: در این جشنواره به دنبال این هستیم که سرمایههای طبیعی و تاریخی ایران و استعدادهای استان کرمانشاه را به دنیا معرفی کنیم.
در حاشیه افتتاح این جشنواره برخی از آداب و رسوم و سنن این دیار و همچنین ورزشهای پهلوانی برای شرکتکنندگان به نمایش گذاشته شد.
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