به گزارش خبرنگار مهر، یونس امامی در ۷۰ کیلوگرم و مجتبی گلیج در ۹۷ کیلوگرم آخرین آزادکاران ایران در مسابقات جهانی بوداپست هستند که از ظهر فردا به روی تشک می روند. این دو نماینده کشتی آزاد ایران عصر امروز رقبای خود را شناختند که همانند سایر ملی پوشان ایران قرعه دشواری دارند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، یونس امامی در دور اول با سالکازانوف از اسلواکی مسابقه می دهد و در صورت پیروزی باید به مصاف یاکوبیشویلی قهرمان سال ۲۰۱۷ جهان از گرجستان برود. تقریبا تمام کشتی گیران خوب ۷۰ کیلوگرم نظیر جیمز گرین از آمریکا، گاژی ماگومداف از روسیه و اختیار نوروزاف از ازبکستان و مصطفی کایا از ترکیه در گروه امامی قرار دارند.

همچنین در وزن ۹۷ کیلوگرم مجتبی گلیج در دور نخست به مصاف آلبوروف از آذربایجان می رود. گلیج در فینال جام یاشاردوغو ۱۰ بر صفر به آلبوروف باخت. این کشتی گیر آذربایجانی در همین جام یاشاردوغو موفق شد کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از آمریکا را هم مغلوب کند.

برنده کشتی گلیج و آلبوروف به مصاف برنده مسابقه کره جنوبی و چین می رود. در گروه گلیج، عبدالرشید سعدالله یف قهرمان جهان و المپیک از روسیه، ماگومد ابراگیموف از ازبکستان و اودیکادزه گرجستانی نیز حضور دارند و از این نفرات یک نفر فینالیست می شود.

در بالای جدول کایل اسنایدر آمریکایی کار راحتی برای فینالیست شدن دارد.