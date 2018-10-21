پارلمان مصر حالت فوق العاده را ۳ ماه دیگر تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پارلمان مصر با تمدید حالت فوق العاده به مدت سه ماه دیگر موافقت کرد.

منابع مصری اعلام کردند که پارلمان این کشور با تمدید حالت فوق العاده از ساعت یک بامداد صبح دوشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸ به مدت سه ماه موافقت کرده است.

شایان ذکر است که قبلا «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌ جمهوری مصر با صدور دستوری حالت فوق‌ العاده در تمامی نقاط این کشور را تمدید کرده بود.

بر اساس دستور وی، حالت فوق‌ العاده در مصر به مدت ۳ ماه دیگر تمدید شده است.

در دستور رئیس‌ جمهوری مصر در این خصوص آمده است: از ساعات اولیه روز ۱۵ اکتبر به مدت ۳ ماه وضعیت فوق‌ العاده تمدید خواهد شد.

«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر پیش از این و در پی انفجارهای تروریستی در شهرهای قاهره و اسکندریه و کشته و زخمی شدن شماری از مردم در این کشور اعلام وضعیت فوق العاده کرده بود.