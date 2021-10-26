رئیس جمهور مصر وضعیت فوق العاده این کشور را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر پس از چندین و چند سال پیاپی اعلام حالت فوق العاده در این کشور، این وضعیت را تمدید نکرد و آن را لغو کرد.

در همین ارتباط نیز السیسی در صفحه رسمی خود در فیسبوک نوشت: مصر به لطف ملت عظیم و مردان وفادار، سرزمینی برای امنیت و ثبات در منطقه شد، از این رو تصمیم گرفتم برای اولین بار پس از چند سال حالت فوق العاده را در سراسر جمهوری مصر لغو کنم.

حالت فوق العاده در مصر در دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک سال‌ها در مصر اعمال شده بود و پس از سرنگونی وی این قانون لغو شد. سپس در ۹ آوریل ۲۰۱۷ و در پی انفجار در دو کلیسا در طنطا و اسکندریه این قانون به دستور السیسی دوباره به اجرا درآمد و از آن زمان تا کنون هر سه ماه یک بار تمدید می‌شد.

بر اساس این قانون، نیروهای مسلح و پلیس این اختیار را داشتند که اقدامات لازم را برای مقابله با خطرات تروریسم، حفظ امنیت در سراسر کشور، حفاظت از اموال عمومی و خصوصی و حفظ جان شهروندان انجام دهند. طی این سال‌ها کنشگران حقوقی در مصر خواهان لغو این قانون شده بودند. مصر نزدیک به پنج دهه در وضعیت فوق العاده به سر می‌برد. از زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به مصر در ژوئن ۱۹۶۷، به مدت ۱۳ سال، این کشور در وضعیت اضطراری باقی ماند.

رئیس جمهور مصر درباره لغو وضعیت فوق العاده کشورش، همچنین افزود: مردم مصر طی سال‌های گذشته با مشارکت صادقانه خود در همه تلاش‌ها برای توسعه و سازندگی، سازنده واقعی این تصمیم کنونی بوده اند.

وی ادامه داد: زمانی که این تصمیم را اعلام می‌کنم با کمال احترام و قدردانی از شهدای قهرمان خود یاد می‌کنم که بدون آنها به امنیت و ثبات نمی‌رسیدیم. ما با همدیگر و با یاری و حمایت دائمی خداوند به سوی ساختن جمهوری جدید حرکت می‌کنیم. زنده باد مصر.. زنده باد مصر.. زنده باد مصر.