مدارس استان ایلام نوبت صبح تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه مدیریت بحران استان به علت بارش باران و وزش باد شدید تمام مدارس استان نوبت صبح تعطیل است.
️تمام مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و مهدکودک های سطح استان در شیفت صبح تعطیل اعلام شد.
ایلام- مدارس استان ایلام نوبت صبح به دلیل طوفان و آبگرفتگی معابر تعطیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه مدیریت بحران استان به علت بارش باران و وزش باد شدید تمام مدارس استان نوبت صبح تعطیل است.
️تمام مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و مهدکودک های سطح استان در شیفت صبح تعطیل اعلام شد.
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