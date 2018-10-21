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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۲:۰۲

مدارس استان ایلام نوبت صبح تعطیل شد

مدارس استان ایلام نوبت صبح تعطیل شد

ایلام- مدارس استان ایلام نوبت صبح به دلیل طوفان و آبگرفتگی معابر تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه مدیریت بحران استان به علت بارش باران و وزش باد شدید تمام مدارس استان نوبت صبح تعطیل است.

️تمام مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و مهدکودک های سطح استان در شیفت صبح تعطیل اعلام شد.

کد مطلب 4437313

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