مدارس استان ایلام نوبت صبح تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه مدیریت بحران استان به علت بارش باران و وزش باد شدید تمام مدارس استان نوبت صبح تعطیل است.

️تمام مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و مهدکودک های سطح استان در شیفت صبح تعطیل اعلام شد.