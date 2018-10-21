جمعیت دانش آموزی کرمان ۵ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسکندی نسب عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: سال گذشته ۶۰۱ هزار انش آموز در استان کرمان داشته ایم و امسال تا این لحظه ۶۲۵ هزاز دانش آموز در سامانه ثبت شده است.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است پنج هزار نفر دانش آموز دیگر به این تعداد اضافه می شود و در سال تحصیلی جاری پنج درصد جمعیت دانش آموزی استان افزایش یافته است.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید ۲۹ هزار کلاس درس و هفت هزار و ۶۸۰ مدرسه دولتی و ۹۱۶ مدرسه غیر دولتی در سطح استان کرمان داریم .

اسکندری نسب عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید مدارس غیر دولتی در سطح استان کرمان ۱۰ درصد رشد و نزدیک ۱۰۱ هزار دانش آموز غیر ازپیش دبستانی ها در این مدارس مشغول به تحصیل شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: ۱۰۶ باب مدرسه شبانه روزی در سطح استان کرمان داریم که ۲۷ هزارو ۵۶۵ نفر دانش آموز در این مدارس در حال تحصیل هستند.

وی گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید رویکرد خوبی در زمینه ورود خیران مدرسه ساز به کمک آموزش و پرورش داشته ایم که تعداد یک هزار و ۷۶۳ کلاس از ابتدایی دولت ساخته شده شده است.

اسکندری نسب تصریح کرد: درصد پوشش تحصیلی در سطح استان کرمان مقطع ابتدائی ۹۸.۲۴ درصد، متوسطه اول ۹۷ درصد و متوسط دوم ۸۲ درصد است و همچنین پوشش تحصیلی در پیش دبستانی در سال گذشته ۸۹.۰۶ درصدبوده است.

وی ابراز داشت: در سال جاری به واسطه اهمیتی که پیش دبستانی برای ما داشته است پیش دبستانی را اجباری کرده ایم و به دنبال این هستیم که میزان پوشش پیش دبستانی را به صد درصد برسانیم.

انتقال ۲۵۰۰ نفر از فرهنگیان در استان کرمان

اسکندری نسب ادامه داد: در سال تحصیلی جاری سه هزار و ۲۵۲ متقاضی نقل و انتقال در سطح استان داشته ایم که دو هزار و ۲۰۰ نفر از آنها منتقل شده اند و در این حوزه شاهد رضایتمندی مناسب همکاران خود در این زمینه بوده ایم.

وی عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید اعتباراتی که به آموزش و پرورش استان کرمان اختصاص داده شد حدود ۱۴ میلیارد تومان بود که ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از آنها تخصیص داده شده که حدود یک میلیارد و ۸۰۰ هزار تومان از این اعتبارات سررسید آنها برای سال ۹۹ است و باقیمانده اعتبارات به صورت اوراق برای دی ماه سال جاری است.

اسکندری نسب بیان داشت: هدایت تحصیلی ۴۰ هزار دانش آموز متوسطه دور اول انجام شده است و ۴۱ درصد دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و ۵۹ درصد در رشته های نظری جذب شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ۳۵ پایگاه سنجش در سطح استان داشته ایم که کار خود را انجام داده اند.

وی بیان کرد: با توجه به رشد آمار دانش آموزی در سطح استان کرمان و کشور سال به سال افزایش پیدا می کند تمهیدات لازم برای ورود این دانش آموزان اندیشیده شود و سالیانه حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار دانش آموز وارد مدارس می شوند و بالطبع ما نیاز به ۳۰ هزار صندلی و دیگر تجهیزات داریم.

اسکندری نسب تصریح کرد: ۳۵ هزار دانش آموز اتباع بیگانه در سطح استان مشغول به تحصیل هستند و هیچ مبلغی در این زمینه از سوی هیچ سازمانی به آموزش و پروش کمک نمی شود.

وی افزود: علیرضم اینکه در سال تحصیلی جدید ما استقرار پایه ۱۲ را داشته ایم و با کمبود شدید نیرو روبه رو بوده ایم هیچ کلاسی نگذاشتیم در سطح استان خالی از معلم باشد و در این زمینه مدیریت خوبی صورت گرفت.

اسکندری نسب ابراز داشت: راهبرد ما در آموزش و پرورش استان کرمان تکریم معلم، مدیریت منابع و مدرسه پویا که بر گرفته از سند تحول بنیادی است و تلاش می کنیم مدرسه پویای که مد نظر همه شهروندان استان است دست یابیم.