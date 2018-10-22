بازیکن ویژه استقلال مقابل سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و سپاهان از هفته دهم رقابتهای لیگ برتر به میزبانی آبی پوشان و در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. این بازی از ساعت ۱۶:۴۵ روز جمعه ۴ آبان در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود.

استقلال و سپاهان هر دو مدعی قهرمانی هستند و در تلاشند تا هرچه زودتر خود را به صدر جدول مسابقات برسانند. صدری که هفته هاست در اختیار پدیده مشهد قرار گرفته و روند نتایج این تیم نیز به گونه‌ای است که به نظر نمی‌رسد فعلا قصد پایین آمدن از آن را داشته باشد.

دیدار استقلال و سپاهان می‌تواند جذابیت‌ها و حساسیت‌های زیادی داشته باشد. در دو تیم کم نیست تعداد نفراتی که برای این بازی بزرگ انگیزه‌های متفاوت دارند. یکی از نفرات، علی کریمی هافبک میانی و ملی پوش استقلال است. هافبکی که با سپاهان به فوتبال ایران معرفی شد، با این تیم اوج گرفت و چهره شد، از این تیم به تیم ملی رسید و حتی لژیونر شد.

حالا علی کریمی باید نخستین تقابل خود با پیراهن استقلال را در مقابل تیم سابقش تجربه کند. به همین دلیل این بازیکن را باید از چهره های شاخص این بازی بزرگ دانست. چهره ای که حتما در کانون توجه قرار دارد.