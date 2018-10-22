سردار پاکپور برای پیگیری سرنوشت مرزبانان عازم پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به تلاش های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آزادسازی مرزبانان ایرانی ربوده شده توسط گروهک تروریستی وابسته به استکبار جهانی اظهار داشت: سپاه از همان ابتدای وقوع حادثه ربایش، تلاش های ویژه و فوری برای آزادسازی مرزبانان بومی ایرانی و برخورد با تروریست های تحت حمایت سازمان های جاسوسی بیگانه در دستور کار قرار داد و در تداوم این تلاش ها، صبح امروز (دوشنبه ) سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه را در رأس هیاتی برای پیگیری موضوع به پاکستان اعزام کرد.

وی افزود: در این سفر، فرمانده نیروی زمینی سپاه موضوع اقدام گروهک های تروریستی در ربودن ۱۲ تن از مرزبانان بومی مستقر در پاسگاه مرزی منطقه میرجاوه از داخل خاک پاکستان و تلاش برای آزادی آنان و نیز رایزنی جهت دستیابی به اقدامات مشترک و قاطع ضد پدیده تروریسم و تضمین امنیت پایدار مرزی با مقامات نظامی و امنیتی این کشور را دنبال خواهد کرد.