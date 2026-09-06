به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره احتمال وقوع پدیده النینو اظهار کرد: باید با فرض وقوع این پدیده در کردستان، برنامهریزی و اقدامات پیشگیرانه لازم از سوی دستگاههای مسئول انجام شود.
وی افزود: گزارشهای هواشناسی از احتمال آغاز زودهنگام و افزایش شدت بارشهای پاییزی در برخی مناطق کشور حکایت دارد و ضروری است استان نیز با اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، خود را برای شرایط احتمالی آماده کند.
ضرورت تأمین سوخت جایگزین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با قدردانی از اقدامات شرکت گاز استان برای شناسایی نقاط حساس و رفع نواقص شبکه گازرسانی، گفت: با توجه به احتمال افزایش مصرف در فصل سرد، موضوع افت فشار گاز و احتمال بروز قطعی در نقاط انتهایی خطوط انتقال باید از هماکنون مورد توجه قرار گیرد.
ورمقانی بر ضرورت پیشبینی سوخت جایگزین برای واحدهای مختلف تأکید کرد و ادامه داد: نانواییها، مرغداریها و گلخانهها باید به تجهیزات گرمایشی دوگانهسوز مجهز باشند تا در صورت بروز اختلال در شبکه گاز، فعالیت آنها با مشکل جدی مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: تأمین گرمایش منازل مردم در اولویت قرار دارد و در صورت بروز قطعی گاز، سوخت مایع مورد نیاز برای خانوارها تأمین و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
فرمانداران مسئول هماهنگی دستگاهها
معاون استاندار کردستان با تأکید بر نقش فرمانداران در مدیریت شرایط اضطراری عنوان کرد: فرمانداران به عنوان رؤسای ستادهای بحران و پدافند غیرعامل شهرستانها باید از هماکنون هماهنگی لازم را با مدیران کل دستگاههای اجرایی، ادارات شهرستانی، شهرداران، بخشداران و دهیاران ایجاد کنند.
ورمقانی افزود: هدف از این هماهنگیها، افزایش آمادگی، شناسایی نقاط آسیبپذیر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در فصل سرد سال است.
وی تأکید کرد: همه دستگاهها باید پیش از وقوع هرگونه بحران احتمالی، تجهیزات، امکانات و ظرفیتهای خود را بررسی کرده و نقاط ضعف موجود را برطرف کنند تا در صورت بروز حوادث جوی، مدیریت شرایط با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
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