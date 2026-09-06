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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

ورمقانی: کردستان باید برای بارش‌های پاییزی با آمادگی وارد فصل سرد شود

ورمقانی: کردستان باید برای بارش‌های پاییزی با آمادگی وارد فصل سرد شود

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌های پاییزی و شرایط فصل سرد تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره احتمال وقوع پدیده النینو اظهار کرد: باید با فرض وقوع این پدیده در کردستان، برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه لازم از سوی دستگاه‌های مسئول انجام شود.

وی افزود: گزارش‌های هواشناسی از احتمال آغاز زودهنگام و افزایش شدت بارش‌های پاییزی در برخی مناطق کشور حکایت دارد و ضروری است استان نیز با اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، خود را برای شرایط احتمالی آماده کند.

ضرورت تأمین سوخت جایگزین

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با قدردانی از اقدامات شرکت گاز استان برای شناسایی نقاط حساس و رفع نواقص شبکه گازرسانی، گفت: با توجه به احتمال افزایش مصرف در فصل سرد، موضوع افت فشار گاز و احتمال بروز قطعی در نقاط انتهایی خطوط انتقال باید از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد.

ورمقانی بر ضرورت پیش‌بینی سوخت جایگزین برای واحدهای مختلف تأکید کرد و ادامه داد: نانوایی‌ها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها باید به تجهیزات گرمایشی دوگانه‌سوز مجهز باشند تا در صورت بروز اختلال در شبکه گاز، فعالیت آنها با مشکل جدی مواجه نشود.

وی خاطرنشان کرد: تأمین گرمایش منازل مردم در اولویت قرار دارد و در صورت بروز قطعی گاز، سوخت مایع مورد نیاز برای خانوارها تأمین و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

فرمانداران مسئول هماهنگی دستگاه‌ها

معاون استاندار کردستان با تأکید بر نقش فرمانداران در مدیریت شرایط اضطراری عنوان کرد: فرمانداران به عنوان رؤسای ستادهای بحران و پدافند غیرعامل شهرستان‌ها باید از هم‌اکنون هماهنگی لازم را با مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، ادارات شهرستانی، شهرداران، بخشداران و دهیاران ایجاد کنند.

ورمقانی افزود: هدف از این هماهنگی‌ها، افزایش آمادگی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در فصل سرد سال است.

وی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید پیش از وقوع هرگونه بحران احتمالی، تجهیزات، امکانات و ظرفیت‌های خود را بررسی کرده و نقاط ضعف موجود را برطرف کنند تا در صورت بروز حوادث جوی، مدیریت شرایط با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6939032

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