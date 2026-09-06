به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد اکبرپور ظهر امروز یکشنبه در آیین معارفه مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان، اظهار داشت: از مجموع حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت استان، بخش قابلتوجهی در جامعه هدف صندوق قرار دارند؛ اما تنها حدود ۸۰ هزار نفر تاکنون بیمه شدهاند.
حمایت دولت برای بیمه روستائیان و عشایر
وی افزود: برآوردها نشان میدهد حدود ۲۴۰ هزار نفر از جامعه هدف صندوق در لرستان همچنان تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند که این موضوع ضرورت برنامهریزی جدی برای افزایش ضریب پوشش بیمهای استان را نشان میدهد.
معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور، گفت: دولت ۷۰ درصد حق بیمه مشمولان را پرداخت میکند و اگر امسال ۲۴۰ هزار نفر جامعه هدف باقیمانده در لرستان جذب صندوق شوند، سهم پرداختی دولت به این افراد سالانه حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اکبرپور، تأکید کرد: این حمایت دولت یک ظرفیت قابلتوجه برای توسعه بیمه اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری است و باید از این فرصت برای افزایش پوشش بیمهای استان استفاده شود.
سهم پوشش بیمهای لرستان کمتر از ۳۰ درصد است
وی با اشاره به وضعیت پوشش بیمهای در لرستان، اظهار کرد: حدود ۸۰ هزار نفر از جامعه هدف استان تحت پوشش صندوق قرار دارند که باتوجهبه جمعیت مشمول، سهم پوشش بیمهای لرستان کمتر از ۳۰ درصد است.
معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور، ادامه داد: این در حالی است که در برخی استانها میزان پوشش جامعه هدف بسیار بالاتر است و همین موضوع نشان میدهد لرستان ظرفیت قابلتوجهی برای افزایش شمار بیمهشدگان دارد.
اکبرپور بر ضرورت مشارکت فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاههای اجرایی برای توسعه پوشش بیمهای تأکید کرد و گفت: افزایش تعداد بیمهشدگان تنها با فعالیت صندوق محقق نمیشود و همکاری بینبخشی در سطح شهرستانها و روستاها ضروری است.
وی افزود: انتظار داریم مدیر جدید صندوق در لرستان برنامه مشخصی برای رشد تعداد بیمهشدگان تدوین کند و طی ۶ ماه آینده شاهد یک جهش قابلتوجه در پوشش بیمهای استان باشیم.
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