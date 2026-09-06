به گزارش خبرنگار مهر، محمدرفیع دهواری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فعالیت رسمی بزرگترین «روستا بازار» کشور در زاهدان خبر داد و اعلام کرد: این مجموعه با هدف تنظیم بازار و حذف واسطهها، کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را با قیمت تعاونی در اختیار مردم قرار میدهد.
مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: راهاندازی «روستا بازارها» به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی، در اولویت اقدامات مدیریت تعاون روستایی استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.
وی با اشاره به آغاز فعالیت بزرگترین روستا بازار کشور در خیابان دانشگاه شهر زاهدان افزود: این پروژه پس از رفع چالشهای زیرساختی از جمله مسائل فنی برق، هماهنگیهای ترافیکی و تعاملات گسترده بیندستگاهی، از امروز بهصورت رسمی فعالیت خود را برای خدمترسانی به شهروندان زاهدانی آغاز کرد.
دهواری تأکید کرد: برای تحقق این هدف، هماهنگیهای فشردهای با شورای ترافیک، دستگاه قضایی، دادستانی، شهرداری و سازمان بازرسی صورت گرفت تا بستری ایمن و کارآمد برای عرضه مستقیم محصولات فراهم شود.
مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه حذف واسطههای غیرضروری از اهداف کلیدی این طرح است، تصریح کرد: در این روستا بازار، کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی و تولیدات زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی بهصورت مستقیم از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری تأمین و با قیمت تعاونی و یا در اقلامی خاص با نرخ توافقی و تعادلی عرضه میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با فعالیت ۶ روستا بازار جدید در ایام هفته دولت و در کنار بازارهای فعال از سال گذشته، هماکنون ۳۰ روستا بازار در سراسر استان سیستان و بلوچستان با هدف ارتقای معیشت جامعه روستایی و رفاه مصرفکنندگان شهری در حال خدمترسانی هستند.
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