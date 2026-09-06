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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

آغاز به کار بزرگ‌ترین «روستا بازار» کشور در زاهدان

آغاز به کار بزرگ‌ترین «روستا بازار» کشور در زاهدان

زاهدان- مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان از آغاز فعالیت رسمی بزرگ‌ترین «روستا بازار» کشور در زاهدان خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرفیع دهواری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فعالیت رسمی بزرگ‌ترین «روستا بازار» کشور در زاهدان خبر داد و اعلام کرد: این مجموعه با هدف تنظیم بازار و حذف واسطه‌ها، کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را با قیمت تعاونی در اختیار مردم قرار می‌دهد.

مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: راه‌اندازی «روستا بازارها» به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی، در اولویت اقدامات مدیریت تعاون روستایی استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

وی با اشاره به آغاز فعالیت بزرگ‌ترین روستا بازار کشور در خیابان دانشگاه شهر زاهدان افزود: این پروژه پس از رفع چالش‌های زیرساختی از جمله مسائل فنی برق، هماهنگی‌های ترافیکی و تعاملات گسترده بین‌دستگاهی، از امروز به‌صورت رسمی فعالیت خود را برای خدمت‌رسانی به شهروندان زاهدانی آغاز کرد.

دهواری تأکید کرد: برای تحقق این هدف، هماهنگی‌های فشرده‌ای با شورای ترافیک، دستگاه قضایی، دادستانی، شهرداری و سازمان بازرسی صورت گرفت تا بستری ایمن و کارآمد برای عرضه مستقیم محصولات فراهم شود.

مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه حذف واسطه‌های غیرضروری از اهداف کلیدی این طرح است، تصریح کرد: در این روستا بازار، کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی و تولیدات زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی به‌صورت مستقیم از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری تأمین و با قیمت تعاونی و یا در اقلامی خاص با نرخ توافقی و تعادلی عرضه می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با فعالیت ۶ روستا بازار جدید در ایام هفته دولت و در کنار بازارهای فعال از سال گذشته، هم‌اکنون ۳۰ روستا بازار در سراسر استان سیستان و بلوچستان با هدف ارتقای معیشت جامعه روستایی و رفاه مصرف‌کنندگان شهری در حال خدمت‌رسانی هستند.

کد مطلب 6939033

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    نظرات

    • محمد IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      جناب نمیدونم باکدام عقل سلیم این تصمیم گرفتی ،هرروستایی. باید خدا تومن خرج کنه بیاد این بازار ،ای کاش همون تعاونی روستایی رو رونق میدادی بهتر بود فروشنده خود روستایی ها میشدند تا دلال،

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