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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

حضور پرویز مظلومی در تمرین امروز استقلال

حضور پرویز مظلومی در تمرین امروز استقلال

پرویز مظلومی سخنگوی کمیته فنی استقلال در تمرین امروز آبی‌پوشان حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۲:۱۵ پس از یک روز تعطیلی برگزار شد.

* پرویز مظلومی که در حال حاضر عضو کمیته فنی و سخنگوی این کمیته می‌باشد، در تمرین حاضر شد و مورد استقبال کادر فنی و بازیکنان قرار گرفت.

* مظلومی دقایقی با وینفرد شفر در مورد وضعیت بازیکنان و شرایط تیم صحبت کرد.

* روزبه چشمی و داریوش شجاعیان تمرینات اختصاصی را زیر نظر کادر پزشکی انجام دادند.

* قبل از شروع تمرین، وینفرد شفر دقایقی با طارق همام و روزبه چشمی صحبت کرد.

* فرشید اسماعیلی و محسن کریمی که به دلیل مصدومیت تمرینات اختصاصی انجام می‌دادند، امروز در تمرینات گروهی حضور پیدا کردند.

* خسرو حیدری، پژمان منتظری و مهدی رحمتی لحظاتی با پرویز مظلومی گفتگو کردند.

* پس از صحبت‌های وینفرد شفر با بازیکنان، آبی پوشان زیر نظر فیلیپ بدن‌های خود را گرم کرده و سپس به کارهای سرعتی و کششی پرداختند.

* بخش بعدی تمرین، اختصاص به پاسکاری‌های کوتاه و بلند داشت و سرمربی آبی‌پوشان از بازیکنانش می‌خواست که دقت بیشتری در ارسال پاس یکدیگر داشته باشند.

* مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار برابر سپاهان، آیتم بعدی بود که دستیاران شفر به دقت نظاره‌گر عملکرد بازیکنان بودند.

* ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور، بخش بعدی تمرین آبی‌پوشان بود.

* آیتم پایانی تمرین امروز استقلال، اختصاص به یک فوتبال درون تیمی داشت که سرمربی استقلال برای بازیکنان شبیه‌سازی دیدار برابر سپاهان را به وجود آورد.

* تمرین تیم فوتبال استقلال پس از ۹۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا تمرینات خود را جهت دیدار برابر سپاهان ادامه خواهد داد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه (چهارم آبان ماه) و از هفته دهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۵ میزبان سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی خواهد بود.

کد مطلب 4437970

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