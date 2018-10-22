حضور پرویز مظلومی در تمرین امروز استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۲:۱۵ پس از یک روز تعطیلی برگزار شد.
* پرویز مظلومی که در حال حاضر عضو کمیته فنی و سخنگوی این کمیته میباشد، در تمرین حاضر شد و مورد استقبال کادر فنی و بازیکنان قرار گرفت.
* مظلومی دقایقی با وینفرد شفر در مورد وضعیت بازیکنان و شرایط تیم صحبت کرد.
* روزبه چشمی و داریوش شجاعیان تمرینات اختصاصی را زیر نظر کادر پزشکی انجام دادند.
* قبل از شروع تمرین، وینفرد شفر دقایقی با طارق همام و روزبه چشمی صحبت کرد.
* فرشید اسماعیلی و محسن کریمی که به دلیل مصدومیت تمرینات اختصاصی انجام میدادند، امروز در تمرینات گروهی حضور پیدا کردند.
* خسرو حیدری، پژمان منتظری و مهدی رحمتی لحظاتی با پرویز مظلومی گفتگو کردند.
* پس از صحبتهای وینفرد شفر با بازیکنان، آبی پوشان زیر نظر فیلیپ بدنهای خود را گرم کرده و سپس به کارهای سرعتی و کششی پرداختند.
* بخش بعدی تمرین، اختصاص به پاسکاریهای کوتاه و بلند داشت و سرمربی آبیپوشان از بازیکنانش میخواست که دقت بیشتری در ارسال پاس یکدیگر داشته باشند.
* مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار برابر سپاهان، آیتم بعدی بود که دستیاران شفر به دقت نظارهگر عملکرد بازیکنان بودند.
* ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور، بخش بعدی تمرین آبیپوشان بود.
* آیتم پایانی تمرین امروز استقلال، اختصاص به یک فوتبال درون تیمی داشت که سرمربی استقلال برای بازیکنان شبیهسازی دیدار برابر سپاهان را به وجود آورد.
* تمرین تیم فوتبال استقلال پس از ۹۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا تمرینات خود را جهت دیدار برابر سپاهان ادامه خواهد داد.
* تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه (چهارم آبان ماه) و از هفته دهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۵ میزبان سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی خواهد بود.
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