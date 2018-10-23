به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی بین دو تیم پرسپولیس و السد قطر برگزار می شود.

روزنامه «الرایه» قطر به بازیکنان السد هشدار داده است که در این مسابقه وارد حاشیه های احتمالی از سوی پرسپولیس نشوند!

این روزنامه نوشت: «لازم است که بازیکنان السد از تجربیات بازی رفت استفاده کنند و فقط روی بازی تمرکز داشته باشند. لازم است که بازیکنان السد از اقدامات تحریک آمیز بازیکنان پرسپولیس مثل وقت کُشی یا خشونت های عمدی در بعضی از صحنه ها، دوری کنند.»

پرسپولیس در بازی رفت با السد قطر با یک گل به پیروزی رسیده و در صورت برد و کسب تساوی در بازی برگشت راهی فینال لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد.