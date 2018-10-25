ستار همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز جمعه استقلال برابر سپاهان اظهار داشت: این دیدار جزو بازی‌هایی است که امتیاز آن برای هر دو تیم بسیار حساس است و شاید هر تیمی که برنده باشد، به جای سه امتیاز بیشتر از آن نصیبش خواهد شد زیرا هم از لحاظ روحی در شرایط خوبی قرار می‌گیرد و هم خود را به صدر جدول نزدیک‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: استقلال با توجه به چند برد پیاپی که به دست آورده، از شرایط روحی خوبی برخوردار است و می‌تواند با آمادگی کامل و با یک روحیه خوب به مصاف سپاهان برود. جوانان استقلال از انگیزه بالایی برخوردارند و شفر می‌تواند با استفاده از آنان نتیجه مورد نظر را کسب کند.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در خصوص شرایط سپاهان و تقابل امیر قلعه‌نویی با تیم سابقش گفت: قلعه‌نویی بارها مقابل استقلال قرار گرفته و حالا تنها او به فکر موفقیت سپاهان است. سرمربی زردپوشان اصفهانی به طور حتم شناخت کاملی از استقلال دارد و مطمئناً او هم به دنبال این است تا از نقاط ضعف حریف استفاده کرده و به پیروزی دست پیدا کند. اگر سپاهان این فصل هم قهرمان شود، قلعه‌نویی هم کار بزرگی انجام داده و شاید تنها مربی است که در طول سال‌های شروع لیگ برتر، بیشترین قهرمانی را از آنِ خود کرده است؛ بنابراین سپاهان از انگیزه بالایی برای بازی برخوردار است و نمی‌خواهد به سادگی امتیازات این دیدار را از دست بدهد.

همدانی درباره تقابل بازیکنان دو تیم افزود: به نظر من مِنهای پرسپولیس که از پنجره نقل و انتقالات محروم بود، بقیه تیم‌ها در یک سطح هستند و فکر می‌کنم بازیکنان دو تیم هم سطح بوده و همین مسئله باعث خواهد شد تا شاهد یک بازی خوب از دو تیم باشیم.

وی در خصوص بازیکنان جوان استقلال اظهار داشت: اعتقاد داشتن به بازیکنان جوان یک پوئن مثبت برای استقلال است و آنها در سه بازی اخیر آبی‌پوشان، حضور موفقی در سه دیدار داشتند؛ بازیکنان جوانی مثل سجاد آقایی، اللهیار صیادمنش و رضا آذری توانایی بسیاری دارند اما امیدوارم کادر فنی و مجموعه باشگاه از لحاظ اخلاقی هم آنها را در شرایط فعلی نگه داشته تا بتوانند آینده فوتبال ایران را تضمین کنند.

همدانی در خصوص نقاط ضعف استقلال تصریح کرد: امیدوارم روزبه چشمی به این بازی برسد زیرا او عملکرد خوبی دارد اما خط دفاع استقلال باید هوشیار باشد زیرا سپاهان از روی ضربات ایستگاهی و ارسال‌های بلند، بارها گلزنی کرده است. همچنین آبی‌پوشان باید نقاط ضعف خود را در خط دفاعی پوشش دهند و با مهار بازیکن خوبی مانند کی‌روش استنلی، اجازه گلزنی به این مهاجم خوب را ندهند.

وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه بازی را چطور پیش‌بینی خواهید کرد؟ خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط دو تیم، پیش‌بینی نتیجه سخت است البته استقلال در سه بازی گذشته خود پیروز بوده، از شرایط روحی خوبی برخوردار است و می‌تواند برنده این دیدار باشد.