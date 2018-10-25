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۴ آبان ۱۳۹۷، ۰:۲۲

ستار همدانی در گفتگو با مهر:

حسینی ۱۵ سال دروازه استقلال را بیمه می‌کند/ مراقب جوانان باشند

حسینی ۱۵ سال دروازه استقلال را بیمه می‌کند/ مراقب جوانان باشند

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال گفت: با توجه به اینکه سید حسین حسینی دروازه‌بان جوان و با تجربه‌ای است، به طور حتم می‌تواند تا ۱۵ سال دروازه استقلال را بیمه کند.

ستار همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز جمعه استقلال برابر سپاهان اظهار داشت: این دیدار جزو بازی‌هایی است که امتیاز آن برای هر دو تیم بسیار حساس است و شاید هر تیمی که برنده باشد، به جای سه امتیاز بیشتر از آن نصیبش خواهد شد زیرا هم از لحاظ روحی در شرایط خوبی قرار می‌گیرد و هم خود را به صدر جدول نزدیک‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: استقلال با توجه به چند برد پیاپی که به دست آورده، از شرایط روحی خوبی برخوردار است و می‌تواند با آمادگی کامل و با یک روحیه خوب به مصاف سپاهان برود. جوانان استقلال از انگیزه بالایی برخوردارند و شفر می‌تواند با استفاده از آنان نتیجه مورد نظر را کسب کند.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در خصوص شرایط سپاهان و تقابل امیر قلعه‌نویی با تیم سابقش گفت: قلعه‌نویی بارها مقابل استقلال قرار گرفته و حالا تنها او به فکر موفقیت سپاهان است. سرمربی زردپوشان اصفهانی به طور حتم شناخت کاملی از استقلال دارد و مطمئناً او هم به دنبال این است تا از نقاط ضعف حریف استفاده کرده و به پیروزی دست پیدا کند. اگر سپاهان این فصل هم قهرمان شود، قلعه‌نویی هم کار بزرگی انجام داده و شاید تنها مربی است که در طول سال‌های شروع لیگ برتر، بیشترین قهرمانی را از آنِ خود کرده است؛ بنابراین سپاهان از انگیزه بالایی برای بازی برخوردار است و نمی‌خواهد به سادگی امتیازات این دیدار را از دست بدهد.

همدانی درباره تقابل بازیکنان دو تیم افزود: به نظر من مِنهای پرسپولیس که از پنجره نقل و انتقالات محروم بود، بقیه تیم‌ها در یک سطح هستند و فکر می‌کنم بازیکنان دو تیم هم سطح بوده و همین مسئله باعث خواهد شد تا شاهد یک بازی خوب از دو تیم باشیم.

وی در خصوص بازیکنان جوان استقلال اظهار داشت: اعتقاد داشتن به بازیکنان جوان یک پوئن مثبت برای استقلال است و آنها در سه بازی اخیر آبی‌پوشان، حضور موفقی در سه دیدار داشتند؛ بازیکنان جوانی مثل سجاد آقایی، اللهیار صیادمنش و رضا آذری توانایی بسیاری دارند اما امیدوارم کادر فنی و مجموعه باشگاه از لحاظ اخلاقی هم آنها را در شرایط فعلی نگه داشته تا بتوانند آینده فوتبال ایران را تضمین کنند.

همدانی در خصوص نقاط ضعف استقلال تصریح کرد: امیدوارم روزبه چشمی به این بازی برسد زیرا او عملکرد خوبی دارد اما خط دفاع استقلال باید هوشیار باشد زیرا سپاهان از روی ضربات ایستگاهی و ارسال‌های بلند، بارها گلزنی کرده است. همچنین آبی‌پوشان باید نقاط ضعف خود را در خط دفاعی پوشش دهند و با مهار بازیکن خوبی مانند کی‌روش استنلی، اجازه گلزنی به این مهاجم خوب را ندهند.

وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه بازی را چطور پیش‌بینی خواهید کرد؟ خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط دو تیم، پیش‌بینی نتیجه سخت است البته استقلال در سه بازی گذشته خود پیروز بوده، از شرایط روحی خوبی برخوردار است و می‌تواند برنده این دیدار باشد.

کد مطلب 4438760

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