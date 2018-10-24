آمار ۴۶ درصدی مرگ قلبی در ایران/ اهمیت آنژیوپلاستی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ کربلایی صالح در آستانه برگزاری کنگره تازههای آنژیوپلاستی اورژانس در بیمارستان سینا، اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر بیمارانی که دچار سکته قلبی میشوند با هماهنگی سازمانهایی همچون وزارت بهداشت در اسرع وقت اقدامات لازم برای آنها انجام و رگ قلبشان باز میشود که تحقیقات ثابت کرده این مسئله به شدت مرگ و میر ناشی از سکته قلبی را کاهش داده و افزایش طول عمر فرد را به همراه دارد.
وی افزود: کشورهای مختلف از جمله ایران تمهیداتی را در زمینه کمکرسانی سریعتر و بهتر به این بیماران در نظر گرفته اند که راهاندازی دیسپچ اورژانس و اجرای طرح ۲۴۷ با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی از جمله این اقدامات است.
دبیر علمی کنگره تازههای آنژیوپلاستی اورژانس ادامه داد: البته هنوز اجرای این طرح نواقصی دارد و راه برای بهبود همیشه باز است. تاخیر در زمان کمکرسانی به بیمار به دو مرحله قابل تقسیم است. مرحله اول عبارت است از "زمان شروع مشکل( درد) در بیمار تا زمان تماس یا مراجعه" و مرحله دوم عبارت است از "زمان تماس یا مراجعه تا زمان باز کردن رگ قلب". هدف اصلی کاهش مجموع زمانهای مذکور است. کاهش زمان مرحله اول فقط با آموزش همگانی حاصل می شود و کاهش زمان مرحله دوم در واقع مسئولیت ماست. این زمان با مراجعه و یا تماس بیمار با ما شروع می شود و مهمترین هدف ما، کاهش زمان تماس بیمار تا باز کردن رگ است.
کربلایی صالح گفت: هدف از برگزاری این کنگره این است که بتوانیم کیفیت و سرعت خدمترسانی به بیماران دچار سکته قلبی را بهبود بخشیم و اساتید و صاحبنظران برجسته از طریق این کنگره تجارب خود را به اشتراک گذارند تا کیفیت کارها با بهبودی و موفقیت بیشتری همراه باشد. البته موفقیت ایران در کمک به این بیماران در مقایسه با کشورهای اطراف مطلوب است اما هنوز استاندارد نیست.
وی با اشاره به اینکه سالانه دهها هزار سکته قلبی در کشور رخ میدهد گفت:حملات قلبی و مرگ و میر آن در کشور ما همچون سایر کشورهای خاورمیانه بالا بوده و رتبه اول مرگ و میر را در کنار بیماری سرطان و تصادفات به خود اختصاص داده است.
دبیر علمی کنگره تازههای آنژیوپلاستی اورژانس گفت: قبلاً کمک به بیماران سکته قلبی اکثرا از طریق روشهای دارویی انجام میگرفت و علیرغم موجود بودن امکانات آنژیوپلاستی اولیه و انجام گهگاه آن، روشی فراگیر محسوب نمی شد اما امروزه به کمک اساتید فن، آنژیوپلاستی اولیه بصورت فراگیر انجام میشود.
کربلاییصالح تأکید کرد: افراد در صورت مواجه با درد قفسه سینه از بالای ناف تا فک آن را جدی گرفته و سریعاً به پزشک مراجعه کنند و یا با اورژانس تماس بگیرند تا اقدامات لازم درمانی در مورد آنها انجام گیرد.
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