  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۹

رئیس صندوق نوآوری خبر داد:

ارائه تسهیلات مالی به شرکت های دانش بنیان حوزه برق

ارائه تسهیلات مالی به شرکت های دانش بنیان حوزه برق

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: ارائه تسهیلات مالی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان حوزه برق تسهیل و تسریع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت به همراه مدیران صندوق از نمایشگاه سی و سومین کنفرانس بین المللی برق بازدید کرد.

 وحدت طی بازدید از شرکت های دانش بنیان در این نمایشگاه ضمن ابراز خرسندی از تولیدات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه برق کشور، بر تسهیل و تسریع کردن فرآیند ارائه تسهیلات مالی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان این حوزه تاکید کرد.

سی و سومین کنفرانس بین المللی برق به همت شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو و با همکاری سندیکای برق ایران و نهادهای مرتبط به مدت سه روز از تاریخ ۳۰ مهر لغایت ۲ آبان سال جاری برگزار می شود.

کد مطلب 4439853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها