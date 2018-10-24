ارائه تسهیلات مالی به شرکت های دانش بنیان حوزه برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت به همراه مدیران صندوق از نمایشگاه سی و سومین کنفرانس بین المللی برق بازدید کرد.

وحدت طی بازدید از شرکت های دانش بنیان در این نمایشگاه ضمن ابراز خرسندی از تولیدات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه برق کشور، بر تسهیل و تسریع کردن فرآیند ارائه تسهیلات مالی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان این حوزه تاکید کرد.

سی و سومین کنفرانس بین المللی برق به همت شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو و با همکاری سندیکای برق ایران و نهادهای مرتبط به مدت سه روز از تاریخ ۳۰ مهر لغایت ۲ آبان سال جاری برگزار می شود.