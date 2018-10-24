عبور ۱۰۰۰ زائر ترک از ایران/ ثبت نام بیش از ۱۸ هزار زائر در سماح

به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین در خصوص زائرین آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از ۱۸ هزار نفر از طریق سامانه سماح برای دریافت روادید از این استان ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد از زائران آذربایجان غربی که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند روادید دریافت کردند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با اشاره به حضور ۱۳ موکب آذربایجان غربی در مراسم اربعین گفت: از این تعداد سه موکب در داخل کشور و ۱۰ موکب در خاک عراق به زائرین خدمت رسانی می کنند.

علی مصطفوی افزود: یک موکب در مرز بازرگان، یک موکب در سه راه ایواوغلی خوی، یک موکب در مرز مهران و همچنین پنج موکب در کربلای معلی و سه موکب در مسیر پیاده روی و نیز یک موکب در شهر های نجف و سامرا از آذربایجان غربی مستقر شده اند.