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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

رایزن فرهنگی ایران در عراق:

مشکلات دینار همچنان ادامه دارد

مشکلات دینار همچنان ادامه دارد

رایزن فرهنگی ایران در بغداد گفت: همچنان مشکلات و موانع تحویل دینار برای زائرین وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اباذری امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: از دیروز اعلام شده که لزومی برای مراجعه هر شخص جهت تحویل ارز وجود ندارد و یک فرد به نمایندگی از یک گروه زائر می تواند با مراجعه به بانک نسبت به دریافت ارز سایر همسفرانش اقدام کند تا شاهد ازدحام نباشیم.

وی خاطر نشان کرد: از دیروز شاهد حضور پررنگتری از زائرین ایرانی در خاک عراق به خصوص در نجف اشرف هستیم.

رایزن فرهنگی ایران در بغداد روند فعالیت مسئولان عراقی را رضایت بخش دانست و تصریح کرد: امسال نسبت به سال های گذشته روند مناسب تری را در عبور و مرور زوار شاهد هستیم.

کد مطلب 4439942

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