صدور ۱.۶ میلیون فقره ابلاغیه در دادگستری مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی کریمی مله با اشاره به صدور بیش از ۱.۵ میلیون فقره ابلاغیه طی هفت ماهه ابتدای امسال در دادگستری استان اظهار داشت: از این تعداد یک میلیون و ۲۰۵ هزار و ۸۲۸ ابلاغ به صورت الکترونیکی و ۳۹۳ هزار و ۱۳۳ ابلاغ سنتی بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ابلاغیه ها در استان طی هفت ماهه ابتدای امسال الکترونیکی بوده است، صرفه جویی در هزینه ها را از جمله نتایج ابلاغ الکترونیکی دانست و افزود: در ابلاغ سنتی فقط ۹ درصد از ابلاغ ها توسط مردم دریافت می شود که این رقم در ابلاغ الکترونیکی ۷۴ درصد است.

وی ادامه داد: خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها و حوزه های کوچک استان با حمایت رئیس کل دادگستری مازندران و تلاش روسای دادگستری و دادستان ها و برنامه ریزی انجام شده در این معاونت بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.

کریمی مله با اشاره به فعالیت ۳۸ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان مازندران افزود: ۱۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در مرحله افتتاح قرار دارد و استان مازندران بعد از استان تهران بیشترین تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور را به خود اختصاص داده است.

کریمی مله همچنین به فعالیت شوراهای حل اختلاف استان نیز اشاره کرد و گفت: ۱۶ حوزه شورای حل اختلاف در استان به شبکه محلی سامانه سمپ متصل هستند.

این مقام قضایی در پایان افزود: یکی از خدمات نوین قوه قضاییه به شهروندان محترم اجرای نشرآگهی الکترونیکی از ابتدای آبان ماه سال جاری است که با اجرای این طرح مردم از این پس برای نشر آگهی قانونی هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.