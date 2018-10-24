برگزاری همایش روز جهانی استاندارد/تدوین وبازنگری ۸۱ استاندارد ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت هفته ملی استاندارد و تجلیل از واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی، گفت: بالغ بر ۱۲ هزار نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد، دانشجویان، کارآموزان و کارکنان دولت از مهر ماه سال گذشته تا مهرماه سال جاری عملیاتی شده است.

بهمن رحمتی با اشاره به بخشی از اقدامات انجام شده از مهرماه سال ۹۶ تا مهرماه سال جاری، افزود: در همین راستا تهیه و توزیع بیش از ۵۵۰۰ بسته ترویجی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در بین دانش آموزان استان محقق شد.

رحمتی از صدور و تمدید ۴۵ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از مهرماه سال گذشته تا مهرماه سال جاری در استان خبر داد و بیان کرد: با هدف بهبود نظارت ها و کنترل ها، ۱۴۰۰ مورد بازرسی از شهر بازی و زمین های بازی کودکان نیز انجام شد.

مدیرکل استاندارد استان خاطرنشان کرد: با محوریت بازرسی های فنی، ۱۲۵۰ مورد بازرسی فنی و ۶۰۰ مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی زیر پوشش استاندارد نیز انجام گرفته است.

رحمتی گفت: بیش از ۶۰۰۰ مورد بازرسی، ۲۵۰ مورد نمونه برداری و ۳۹۰ آزمون از مراکز عرضه استان نیز از مهرماه سال گذشته تا مهر سال جاری در قالب طرح طاها عملیاتی شده است.

وی افزود: همچنین طی همین مدت ۳۱۰ فقره بازرسی از واحدهای خدماتی مانند رستوران ها و غذاخوری ها را نیز داشتیم.

رحمتی ابراز داشت: با هدف کنترل و نظارت بهتر، ۷۲۰ مورد آزمون نازل جایگاه های عرضه سوخت مایع و پلمپ گذاری بیش از ۱۵۰۰ وسیله توزیع و ترازو از مهرماه سال گذشته تا مهرماه سال جاری انجام شد.

مدیرکل استاندارد استان، گفت: همچنین آزمون و علامت گذاری بیش از ۲۷۰۰ وسیله سنجش و صدور و تمدید ۱۵ پروانه آزمایشگاه همکار و ۳ پروانه شرکت تایید صلاحیت شده بازرسی در استان اجرایی و عملیاتی شده است.

رحمتی تصریح کرد: تدوین، تجدید نظر و بازنگری در ۸۱ استاندارد ملی در استان انجام شده و پیشنهاد تدوین یک فقره استاندارد بین المللی را در یکسال گذشته داشتیم.

رحمتی با اشاره به روز ملی استاندارد، گفت: روز استاندارد فرصتی است که فضای مناسبی برای توسعه فرهنگ استاندارد فراهم شود.

وی ابراز داشت: در استان نیز این روز فراهم و اجرایی شده تا از واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت برتر استان که در یکسال گذشته در حوزه استاندارد اهتمام داشته و کیفیت را سرلوحه عملکرد خود قرار داده، تقدیر شود.