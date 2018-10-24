دعوت از پروین برای حضور در تمرین تیم فوتبال پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، علی پروین سه‌شنبه شب شادمان از پیروزی پرسپولیس در رقابت رفت و برگشت با السد و صعود ارزشمند به فینال آسیا، در جریان یک گفتگوی تلفنی که با وی بر قرار شد، با تعدادی از اعضای تیم فوتبال پرسپولیس صحبت کرد و این موفقیت را به آنها تبریک گفت که متقابلا اعضای تیم هم شادی خود را با اسطوره فوتبال ایران تقسیم کردند.

علی پروین در صحبت با سرخپوشان از جمله کاپیتان تیم سید جلال حسینی و دیگر قدیمی‌ترها مانند کمال کامیابی‌نیا، عملکرد آنها را باعث فخر و مباهات خانواده بزرگ پرسپولیس و در کل ورزش و فوتبال ایران خواند.

وی خطاب به سیامک نعمتی گفت: «چه گلی زدی پسر، مبارک همه شما باشد» شجاع خلیل‌زاده هم در گفتگو با علی پروین از وی تقاضا کرد در یکی از تمرینات حضور پیدا کند، چون آنها از او روحیه می‌گیرند.