خوزستان در برنامه ریزی های اربعین بیشتر از برنامه کار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بازدیدی که هر ساله از مرز شلمچه داشتم، خوشبختانه امسال شرایط از قبل بهتر است و امکانات خوبی در اختیار زائران قرار گرفته و همه امور لازم برنامه ریزی شده است.

وی اظهار کرد: از سه مرز خروجی اعم از مهران، شلمچه و چذابه بازدید داشتم، خوزستان تمام کارهایش را به خوبی پیش برده و متناسب با برنامه ای که باید انجام می دادند جلوتر هم هستند، امید می رود تا در سال های آینده مسیر خدمات رسانی و امکانات همچنین امور زیرساختی مهیاتر باشد هر چند امسال نیز در هیچ یک از مرزهایمان مشکلی نداریم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: امید می رود همه مردم به ویژه زائرانی که توفیق زیارت پیدا می کنند همه دستورالعمل ها را رعایت کرده و به توصیه ها و هشدارهای مسئولان دقت کنند.

وزیر کشور یادآور شد: همه در تلاش برای ارائه خدمات مطلوب به زائران هستند تا شرایط راحتی را برای آنان فراهم کنند امیدوارم با تعامل خوبی که میان زائران و مسئولان و خادمان خودشان در اینجا برقرار می کنند، بتوانیم تسهیلات راحت تر، بهتر و بیشتری را در اختیار آنان قرار دهیم.

رحمانی فضلی گفت: نیروی انتظامی هم به عنوان نیرویی که مسئولیت امینت را بر عهده دارد و مابقی نیروها به عنوان نیروی تحت امر او فعالیت می کنند در همه حوزه ها اعم از ترافیک جاده ای، صدور ویزا و امنیت مرز کارهایش را به خوبی انجام داده است.