به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مجموعه ۲۰ نشست‌ تخصصی سینما در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با عنوان «۳۵-۲۰» از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ آبان ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از ۷ تا ۱۵ آبان ماه از طریق سامانه www.tisff.ir اقدام به نام نویسی کرده و کارت حضور در نشست‌ها را دریافت کنند.

کارت شرکت در این جلسات به ۲ صورت «کارت ویژه» و «کارت موقت» در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

هزینه شرکت در کل مجموعه نشست‌های جشنواره مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان است اما در صورتی که «کارت ویژه» نشست‌ها در مهلت اعلام شده از طریق سامانه تهیه شود، مشمول ۵۰ درصد تخفیف خواهد شد.

افرادی که تمایل به تهیه «کارت ویژه» جهت شرکت در کل نشست‌ها را دارند از امتیازات ویژه به شرح زیر برخوردار خواهند بود:

- دریافت گواهی شرکت در نشست‌ها (مشروط بر حضور در حداقل ۱۷ نشست)

- تخفیف ۵۰ درصدی خرید کارت ویژه از طریق سامانه

- پذیرایی و ناهار و شام در محل جشنواره

- ۳۰ درصد تخفیف خرید کتاب از نمایشگاه کتاب جشنواره

- تخفیف شرکت در کارگاه‌های دفتر ویژه تهران در سال ۹۷

- هنرجویان سینمای جوان، دانشجویان رشته سینما، هنرجویان مدرسه ملی سینمای ایران و هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد سینمایی این کارت را با ۶۰ درصد تخفیف به مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ تومان دریافت خواهند کرد و فیلمسازان بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و مربیان دفاتر انجمن‌ سینمای جوانان ایران با ۸۰ درصد تخفیف، «کارت ویژه» شرکت در نشست‌های جشنواره را به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ تومان دریافت می‌کنند.

همچنین متقاضیان تهیه «کارت موقت» که شامل کارت‌های روزانه، تک نشست، نمایش فیلم موضوعی و نشست بین‌المللی است، می‌توانند از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ آبان ماه با مراجعه به سامانه www.tisff.ir نسبت به نام‌نویسی و دریافت کارت اقدام کنند و یا یک ساعت پیش از برگزاری هر نشست با مراجعه به غرفه آموزش، کارت خود را در صورت موجود بودن ظرفیت سالن، تهیه کنند.

متقاضیان دریافت کارت روزانه نشست‌ها از طریق سامانه نیز از امتیازاتی بدین شرح برخوردار خواهند بود:

- پذیرایی و ناهار و شام در محل جشنواره

- تخفیف ۴۰ درصدی خرید کارت

- ۳۰ درصد تخفیف خرید کتاب از نمایشگاه کتاب جشنواره

- تخفیف شرکت در کارگاه‌های دفتر ویژه تهران طی سال ۹۷

به دلیل محدودیت ظرفیت سالن، اولویت با افرادی است که زودتر اقدام به نام‌نویسی کرده و کارت خود را دریافت کرده‌اند.

همچنین علاقه‌مندان ساکن در شهرستان‌ها برای اطلاع از شرایط اسکان می‌توانند با شماره‌ تماس‌های ۸۶۰۸۴۸۶۳ و ۸۶۰۸۴۸۵۱ دبیرخانه «۳۵-۲۰» و موبایل ۰۹۱۰۷۶۲۶۴۷۲ و یا نشانی الکترونیکی tisff.workshops@gmail.com تماس بگیرند.

مجموعه نشست‌های تخصصی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با عنوان «۳۵-۲۰» از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در نشست‌ها از ۷ آبان ماه از طریق سامانه www.tisff.ir نام نویسی و کارت ورود به جلسات را دریافت کنند.