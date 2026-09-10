به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عاطفی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست کارگروه پسماند شهرستان آستانهاشرفیه و دهیاریها با اشاره به افزایش چندبرابری هزینههای اجرای پروژه مدیریت پسماند، اظهار کرد: انتظارات استان در این زمینه تاکنون بهطور کامل برآورده نشده است و اگر امکان بهره مندی از این اعتبار وجود نداشته باشد، این اعتبار به محل دیگری منتقل خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت پسماند گیلان با بیان اینکه تعیین تکلیف پروژه مدیریت پسماند ضروری است، افزود: فرصت مناسبی در اختیار دو بخش شهرستان قرار گرفته است و اگر در فرصت باقیمانده اقدام مؤثری انجام نشود، ممکن است نگاه مدیریت استان نسبت به این مناطق تغییر کند.
وی تصریح کرد: این فرصت علاوه بر جنبه اعتباری، از نظر کاهش آلایندههای زیستمحیطی ناشی از پسماند و حفظ سلامت مردم نیز اهمیت دارد و از دست رفتن آن میتواند خسارتهای بیشتری به شهرستان وارد کند.
عاطفی با بیان اینکه رفع موانع اجرای پروژه به همفکری و همگرایی دستگاهها نیاز دارد، گفت: اگر یکی از روستاها با مشکل قرارگیری زمین در اراضی ملی مواجه است، میتوان از ظرفیت اراضی دولتی برای اجرای طرحهای عمومی و ضروری استفاده کرد.
وی افزود: دغدغههای مربوط به حریم کمی و کیفی تالاب، رودخانه و سایر محدودیتهای قانونی باید مورد توجه قرار گیرد، اما در این پروژه قرار نیست دفن زباله، دپوی پسماند، تجمع شیرابه یا آلودگی زیستمحیطی ایجاد شود.
طرح مدیریت پسماند بدون دپو و ایجاد شیرابه اجرا میشود
رئیس سازمان مدیریت پسماند گیلان با اشاره به ماهیت اجرایی طرح گفت: پروژه موردنظر تنها شامل ایجاد یک سازه سبک و موقت و استقرار یک دستگاه است و به دیوارکشی یا عملیات عمرانی گسترده نیاز ندارد،زباله خشک، بدون بو و شیرابه و بدون ایجاد آلایندههای محیطی، وارد دستگاه میشود و قرار نیست در محل انباشته یا بهصورت دپویی نگهداری شود.
وی با انتقاد از تأخیر در تعیین تکلیف پروژه اظهار کرد: استاندار گیلان برای اجرای این طرح فرصت بهطور مستمر پیگیر موضوعات پسماند استان هستند.
عاطفی با بیان اینکه این موضوع برای استاندار یک برنامه تشریفاتی یا نمایشی نیست،گفت: این طرح دغدغهای جدی است و انتظار میرود پس از گذشت دو سال اقدام عملی و قابلمشاهدهای در حوزه پسماند انجام شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی با اعتبار موجود تنها امکان اجرای حدود ۳۰ درصد پروژه فراهم است و افزایش روزانه قیمتها نیز ورود پیمانکار و سازنده را دشوارتر میکند؛ بنابراین هر روز تأخیر، هزینه بیشتری به طرح تحمیل خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت پسماند گیلان با اشاره به مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان گفت: آموزش مدیریت پسماند باید صرفاً از طریق سازمان مدیریت پسماند انجام شود و در جلسه آینده گزارشی از شهرداریهایی که با این سازمان قرارداد منعقد کردهاند و شهرداریهایی که هنوز اقدامی انجام ندادهاند، به استاندار ارائه خواهد شد.
وی در پایان بیان کرد: هر طرحی که شهرداریها در حوزه مدیریت پسماند اجرا میکنند، باید ابتدا از طریق سازمان ارائه شود تا در کمیته فنی معاونت عمرانی سازمان ، با حضور نمایندگان ادارهکل حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان، بررسی و پس از تأیید برای اجرا ابلاغ شود.
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