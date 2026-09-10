به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد عصر پنجشنبه در کارگروه پسماند آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه شهرستان در حوزه‌های مختلف، از جمله پسماند، ظرفیت بالایی دارد، اظهار کرد: برای نخستین‌بار در استان، طرح مدیریت پسماند روستایی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بومی در آستانه‌اشرفیه اجرا می‌شود.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان افزود: اجرای این طرح حاصل تجربه مردم شهرستان و استان است و بخش خصوصی است که نه‌تنها در سطح شهرستان، بلکه در سطح استان و کشور فعالیت‌های درخشانی دارد. بر همین اساس تلاش کردیم موضوع پسماند روستایی را در داخل شهرستان به حرکت دربیاوریم.

آستانه‌اشرفیه پایلوت اجرای مدیریت پسماند روستایی در استان می‌شود

حیدری نژاد با بیان اینکه اجرای این طرح اقدامی نو و جدید است، گفت: این اقدام با چالش‌هایی همراه خواهد بود اما با توجه به ظرفیت‌های موجود و برخی دیدگاه‌ها و ایرادهای احتمالی مدیران کل، کار را مرحله‌به‌مرحله پیش می‌بریم تا در آستانه‌اشرفیه عملیاتی شود و این شهرستان به‌عنوان پایلوت، الگویی برای اجرای طرح در دیگر شهرستان‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه روند اجرای طرح پسماند شهری نیز آغاز شده است، ادامه داد: سرمایه‌گذاران وارد کار شده‌اند و اقدامات اولیه انجام گرفته، اما اختلال در سیستم بانکی باعث شد روند اجرا مقداری به تأخیر بیفتد.

فرماندار آستانه اشرفیه تصریح کرد: در بخش روستایی نیز چون طرح برای نخستین‌بار اجرا می‌شود، مدیران ذی‌ربط با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند؛ با این حال انتظار داریم روند بررسی‌ها و اقدامات با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در هفته‌های اخیر اظهار کرد: حرکت طرح رو به جلو بوده، زمین‌ها تفکیک و تعرفه‌گذاری شده است و موضوع دهشال نیز در همین هفته جمع‌بندی و نامه آن برای انعقاد قرارداد ارسال می‌شود.

حیدری نژاد گفت: درباره انبار سر، و بازان نیز توافق‌های اولیه در حال انجام است و پس از طی مراحل اداری و نهایی شدن موضوع زمین، اقدامات لازم انجام خواهد شد تا دستگاه‌ها نصب شوند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط‌زیست اظهار کرد: هر روز تأخیر در مدیریت پسماند، آسیب بیشتری به محیط‌زیست وارد می‌کند؛ محیطی که متعلق به مردم و آیندگان است و باید سالم به فرزندان آینده تحویل داده شود.