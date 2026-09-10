جشنواره ورنی اهر در مسیر تبدیل شدن به یک رویداد ملی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دهمین جشنواره سراسری ورنی اهر و نخستین نمایشگاه منطقهای بافتههای داری و غیرداری ظهر پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان، خبرنگاران و فعالان رسانهای برگزار و از پوستر این دوره از جشنواره رونمایی شد.
بهنام رحیمزاده، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای بومی شهرستانهای استان اظهار کرد: هر منطقه از آذربایجانشرقی توانمندیهای ویژهای در حوزه صنایعدستی دارد که باید با برنامهریزی مناسب شناسایی، تقویت و معرفی شود.
وی افزود: اهر به واسطه پیشینه و ظرفیت قابل توجه در تولید ورنی، جایگاه ویژهای در حوزه صنایعدستی دارد و برگزاری جشنواره میتواند زمینه معرفی این هنر، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان و توسعه بازار محصولات ورنی را فراهم کند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی آذربایجانشرقی همچنین با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه منطقهای بافتههای داری و غیرداری، بر توجه تخصصی به این بخش تأکید کرد و گفت: این نمایشگاه باید فرصتی برای شناسایی توانمندی هنرمندان و تولیدکنندگان و معرفی ظرفیت بافتههای سنتی مناطق مختلف باشد.
رحیمزاده با بیان اینکه از ۹ استان کشور برای حضور در این رویداد دعوت شده است، خاطرنشان کرد: چشمانداز جشنواره ورنی اهر، عبور از سطح فعلی و تبدیل آن به یک رویداد ملی با حضور گستردهتر هنرمندان و فعالان این حوزه است.
در ادامه این نشست، خلیل تاجالدینی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اهر، از ارسال ۱۳۰ تخته ورنی به دبیرخانه داوری دهمین جشنواره خبر داد و اظهار کرد: پس از بررسی آثار، ۶ اثر برتر انتخاب شده و در گنبدخانه بقعه شیخ شهابالدین محمود اهری به نمایش گذاشته میشود.
وی افزود: دهمین جشنواره سراسری ورنی اهر طی چهار روز برگزار میشود و تاکنون ۴۰ غرفه برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کردهاند که بخشی از آنها به نمایندگان استانهای مختلف کشور و بخشی دیگر به هنرمندان آذربایجانشرقی، اهر و شهرستانهای اطراف اختصاص خواهد داشت.
رئیس اداره میراث فرهنگی اهر ادامه داد: افتتاحیه جشنواره ساعت ۱۷ روز ۲۴ شهریور برگزار میشود و با توجه به اهدای جوایز برگزیدگان در همین مراسم، اختتامیه جداگانهای برای جشنواره پیشبینی نشده است.
تاجالدینی همچنین از برپایی نمایشگاه عکس آثار مهدی ایمانی با محوریت ورنی و اجرای برنامه «قوّامخوانی» خبر داد و گفت: اداره امور عشایر نیز با برپایی دو آلاچیق و ارائه محصولات و غذاهای سنتی در این رویداد حضور خواهد داشت.
محمد باقرخانی، شهردار اهر نیز در این نشست با اشاره به جایگاه ورنی در پیشینه فرهنگی و هنری شهرستان اظهار کرد: جشنواره ورنی نباید صرفاً به برگزاری نمایشگاه و عرضه محصولات محدود شود، بلکه میتواند بستری برای معرفی بافندگان، حمایت از فعالان این عرصه و ایجاد فرصتهای جدید برای توسعه این هنر باشد.
وی افزود: معرفی گستردهتر ورنی با استفاده از ظرفیت رسانهها میتواند به تقویت هویت فرهنگی اهر کمک کند و این هنر را به یکی از شاخصههای شناختهشده شهرستان در سطح ملی تبدیل کند.
شهردار اهر بر ضرورت حمایت مستمر و برنامهریزی بلندمدت برای صیانت از ورنی تأکید کرد و گفت: این هنر باید ضمن حفظ اصالت خود، متناسب با ظرفیتهای روز امکان رشد و توسعه داشته باشد.
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